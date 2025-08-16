HOYSuscripcion LR Focus

Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Tiktoker Ale Morey denuncia estafa y cuenta que dinero era para tratamiento de su padre: "No soy tan fuerte como esperaba"

Ale Morey, creadora de contenido y miembro del canal de YouTube 'Todo Good', compartió con sus seguidores la difícil experiencia que está atravesando.


Ale Morey de Good Floro sufre estafa
Ale Morey de Good Floro sufre estafa | Foto: IG - alexandramorey6

El 16 de agosto, a través de su cuenta de Instagram, Ale Morey, conductora del programa 'Good Floro', compartió con sus seguidores la triste noticia de que fue víctima de una estafa. Aunque la creadora de contenido no ha revelado el monto exacto involucrado en el fraude, relató que ese dinero podría haber sido destinado al tratamiento de su padre.

"La peor de enterarme justo ayer de la cantidad de dinero con la que me han estafado es que mi papá se metió a trabajar en cualquier cosa por nosotros, y eso es algo que aprendí de él. Por eso, no me quedé solo con la opción de ser bailarina profesional o profesora, que fue lo que durante años fue mi único sustento. Mi papá se sacrificaba por nosotros, y yo sigo trabajando en lo que sea para poder pagar sus terapias. Es por eso que he puesto tanto esfuerzo en las redes, pero saber que ese dinero que me han estado quitando podría haberse utilizado para sus terapias, me carcome por dentro", escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

Ale Morey denuncia estafa.

Ale Morey denuncia estafa.

PUEDES VER: Tonino sorprende al revelar que uno de los miembros de Todo Good gastó casi S/200.000 en un videojuego para celular

lr.pe

Ale Morey cuenta como le ha afectado emocionalmente la estafa

La creadora de contenido también compartió con sus seguidores el profundo malestar emocional que está experimentando debido a este incidente, especialmente en un momento en que su papá se encuentra "delicado de salud". A pesar de la difícil situación, seguidores y amigos mostraron su apoyo a la youtuber.

"Tener a un papá delicado de salud pone tus nervios a mil; estar cansada por el esfuerzo de querer tener tres trabajos; enterarte de que estás siendo estafa y, además de eso, tener que pararte frente a cámaras y tratar de fingir que todo está bien... Creo que no soy tan fuerte como esperaba. Tocará seguir aprendiendo".

PUEDES VER: Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

lr.pe

Seguidores y amigos de Ale Morey muestran su apoyo

Los seguidores de Morey no dudaron en mostrar su apoyo, llenando su publicación con mensajes como: "Fuerza Aleeee", "Estamos contigo", "Te mando un fuerte abrazo" o "Fuerza preciosa". Incluso algunos sugirieron que realizara transmisiones en vivo solicitando yapes para que sus seguidores puedan apoyarla. De la misma manera, una amiga de Ale Morey mantuvo "en la calle todo el día" a la creadora de contenido, intentando mejorar su ánimo.

Ale Morey recibe apoyo de su amiga tras ser víctima de estafa.

Ale Morey recibe apoyo de su amiga tras ser víctima de estafa.

