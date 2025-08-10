HOYSuscripcion LR Focus

Esposa de Furrey conmueve al mostrar una foto junto al streamer tras salir de UCI y usuarios reaccionan: “Por ustedes creo en el amor”

Giselle Minchola, esposa de Furrey, compartió en Instagram una foto junto a él, acompañada de un emotivo mensaje. La publicación generó numerosas reacciones de ánimo y buenos deseos de la comunidad.

Antonio Crespo Galán, conocido en redes sociales como Furrey.
Antonio Crespo Galán, conocido en redes sociales como Furrey. | Foto: Composición LR/Instagram/Giselle Minchola

El streamer Antonio Crespo Galán, conocido en redes sociales como Furrey, fue víctima de un accidente que generó una amplia reacción en distintas plataformas digitales. Compañeros, amistades y seguidores expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo tras conocerse la noticia.

El 10 de agosto, Giselle Minchola, esposa de Crespo y reconocida como la Furreyna, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al creador de contenido. En la imagen, ambos aparecen sonrientes, acompañados de un mensaje con corazón blanco y una estrella. La publicación recibió numerosas reacciones por parte de usuarios en redes sociales.

Usuarios reaccionan a esposa de Furrey que conmueve con foto junto al streamer

En ese contexto, varios usuarios aprovecharon para enviar mensajes de apoyo al youtuber. Entre los comentarios publicados se leen expresiones como: "Cada día veo a Furrey con mejor semblante. Le mando buenísimas vibras para que regrese pronto".

Asimismo, se expresaron comentarios como: "Los quiero mucho, amigos. Dios cuida de su felicidad en todo el momento. A seguir adelante que harto amor tienen alrededor de ustedes", "Fuerza, furreyes, por ustedes creo en el amor", "Cuánto milagro hay en esa foto", "Me alegra tanto verte mejor, Furrey", "Qué alegría verlos" y "En la salud y en la enfermedad, descripción gráfica", entre otros.

¿Qué ocurrió con Furrey?

El creador de contenido resultó herido en un accidente de tránsito mientras se desplazaba en un scooter eléctrico hacia la grabación del programa digital 'Habla Good', en el distrito de La Victoria.

El incidente se produjo cuando un automóvil, conducido por Pablo Castillo, presuntamente no respetó la luz roja, lo que habría provocado un fuerte impacto que ocasionó múltiples lesiones al streamer. Debido a la gravedad de su estado, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y permaneció varios días con respiración mecánica.

