'Pelao' de Todo Good sorprendió a Curwen y Tonino luego que el Chat GTP le respondiera de manera cariñosa. | Foto: Composición LR/TodoGood.

Los conductores de 'Habla Good', Curwen y Tonino se quedaron sorprendidos luego que, José Rodríguez, el conocido 'Pelao' hiciera una consulta a Chat GTP 5 y la inteligencia artificial le respondiera de forma cariñosa. Durante la última emisión del programa, este viernes 8 de agosto, los conductores de'Todo Good' comentaban sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

Precisamente el 'Pelao' le hace una consulta a la nueva función de Chat GTP 5 y este responde con un "Holi", a lo que el 'Pelao' se queda sorprendido y Tonino le dice que, la IA responde así cuando anteriormente le han hablado de esa forma.

Chat GTP 5 responde cariñosamente al 'Pelao' de Todo Good

En ese contexto, uno de los usuarios del programa de streaming, bajo el nombre de Mario Irivarren, comenta que le hagan la pregunta al Chat GTP, sobre cuántas veces fue el mejor guerrero. A lo que, José Rodríguez 'Pelao' le hace la consulta respectiva a la IA y este le responde de manera inesperada y con una voz masculina "Uy, ya, pues claro que sí. Olvidado lo anterior, mi amorcito otaku, ahora te cuento".

La respuesta del Chat GTP 5, dejó atónitos tanto a Curwen como a Tonino, "Oe, qué tienes 'pelao'", le dijo Tonino sin dejar su asombro. "Tiene una relación con Chat GTP", se escucha decir dentro del set de Todo Good. El momento quedó para un clip que actualmente se ha vuelto viral.

Aunque, el 'Pelao' comentó que la cuenta de Inteligencia Artificial no lo usa él, sino otros chicos que trabajan en el programa. Sin embargo, el momento se mostró para la burla y la mofa pertinente.