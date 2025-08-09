HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?
Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     Ley Infocorp entra en vigencia: ¿cómo limpiar mi historial en menos tiempo?     
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza
Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      Luis Abram reveló el motivo por el que rechazó oferta de Alianza      
Streamers

'Pelao Good' hace consulta a ChatGPT en vivo y respuesta deja fríos a Curwen y Tonino: "Mi amorcito otaku"

En la última emisión de 'Habla Good', los conductores Curwen y Tonino quedaron atónitos cuando el ‘Pelao’ consultó a ChatGPT-5 y recibió una respuesta cariñosa que provocó diversos comentarios.


'Pelao' de Todo Good sorprendió a Curwen y Tonino luego que el Chat GTP le respondiera de manera cariñosa.
'Pelao' de Todo Good sorprendió a Curwen y Tonino luego que el Chat GTP le respondiera de manera cariñosa. | Foto: Composición LR/TodoGood.

Los conductores de 'Habla Good', Curwen y Tonino se quedaron sorprendidos luego que, José Rodríguez, el conocido 'Pelao' hiciera una consulta a Chat GTP 5 y la inteligencia artificial le respondiera de forma cariñosa. Durante la última emisión del programa, este viernes 8 de agosto, los conductores de'Todo Good' comentaban sobre el uso de la Inteligencia Artificial.

Precisamente el 'Pelao' le hace una consulta a la nueva función de Chat GTP 5 y este responde con un "Holi", a lo que el 'Pelao' se queda sorprendido y Tonino le dice que, la IA responde así cuando anteriormente le han hablado de esa forma.

PUEDES VER: Curwen expone a conductores de Good Time por faltar al programa debido a resaca: “Se creen las estrellas”

lr.pe

Chat GTP 5 responde cariñosamente al 'Pelao' de Todo Good

En ese contexto, uno de los usuarios del programa de streaming, bajo el nombre de Mario Irivarren, comenta que le hagan la pregunta al Chat GTP, sobre cuántas veces fue el mejor guerrero. A lo que, José Rodríguez 'Pelao' le hace la consulta respectiva a la IA y este le responde de manera inesperada y con una voz masculina "Uy, ya, pues claro que sí. Olvidado lo anterior, mi amorcito otaku, ahora te cuento".

La respuesta del Chat GTP 5, dejó atónitos tanto a Curwen como a Tonino, "Oe, qué tienes 'pelao'", le dijo Tonino sin dejar su asombro. "Tiene una relación con Chat GTP", se escucha decir dentro del set de Todo Good. El momento quedó para un clip que actualmente se ha vuelto viral.

Aunque, el 'Pelao' comentó que la cuenta de Inteligencia Artificial no lo usa él, sino otros chicos que trabajan en el programa. Sin embargo, el momento se mostró para la burla y la mofa pertinente.

Notas relacionadas
Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"

LEER MÁS
Curwen expone a conductores de Good Time por faltar al programa debido a resaca: “Se creen las estrellas”

Curwen expone a conductores de Good Time por faltar al programa debido a resaca: “Se creen las estrellas”

LEER MÁS
'Pelado' de Todo Good sorprende a fans al contar que Instagram cerró cuenta oficial de Good Time: "Nos llegó una alerta"

'Pelado' de Todo Good sorprende a fans al contar que Instagram cerró cuenta oficial de Good Time: "Nos llegó una alerta"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

LEER MÁS
Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

LEER MÁS
Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

LEER MÁS
Mario Irivarren dedica tiernas palabras a Onelia Molina tras confirmar que están intentando retomar su relación: "La amo"

Mario Irivarren dedica tiernas palabras a Onelia Molina tras confirmar que están intentando retomar su relación: "La amo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Streamers

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Streamer peruano Diealis corta transmisión en vivo y minutos después aparece en un patrullero de la PNP: ¿qué pasó?

Diealis se entera en vivo que Kick pagará menos y se lamenta: “Ahora hay que transmitir 5 horas”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota