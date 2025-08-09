'Pelao Good' hace consulta a ChatGPT en vivo y respuesta deja fríos a Curwen y Tonino: "Mi amorcito otaku"
En la última emisión de 'Habla Good', los conductores Curwen y Tonino quedaron atónitos cuando el ‘Pelao’ consultó a ChatGPT-5 y recibió una respuesta cariñosa que provocó diversos comentarios.
- Youtuber Furrey reaparece en redes tras estar más de 20 días hospitalizado: "Estoy trabajando duro para volver a caminar"
- Curwen expone a conductores de Good Time por faltar al programa debido a resaca: “Se creen las estrellas”
Los conductores de 'Habla Good', Curwen y Tonino se quedaron sorprendidos luego que, José Rodríguez, el conocido 'Pelao' hiciera una consulta a Chat GTP 5 y la inteligencia artificial le respondiera de forma cariñosa. Durante la última emisión del programa, este viernes 8 de agosto, los conductores de'Todo Good' comentaban sobre el uso de la Inteligencia Artificial.
Precisamente el 'Pelao' le hace una consulta a la nueva función de Chat GTP 5 y este responde con un "Holi", a lo que el 'Pelao' se queda sorprendido y Tonino le dice que, la IA responde así cuando anteriormente le han hablado de esa forma.
PUEDES VER: Curwen expone a conductores de Good Time por faltar al programa debido a resaca: “Se creen las estrellas”
Chat GTP 5 responde cariñosamente al 'Pelao' de Todo Good
En ese contexto, uno de los usuarios del programa de streaming, bajo el nombre de Mario Irivarren, comenta que le hagan la pregunta al Chat GTP, sobre cuántas veces fue el mejor guerrero. A lo que, José Rodríguez 'Pelao' le hace la consulta respectiva a la IA y este le responde de manera inesperada y con una voz masculina "Uy, ya, pues claro que sí. Olvidado lo anterior, mi amorcito otaku, ahora te cuento".
La respuesta del Chat GTP 5, dejó atónitos tanto a Curwen como a Tonino, "Oe, qué tienes 'pelao'", le dijo Tonino sin dejar su asombro. "Tiene una relación con Chat GTP", se escucha decir dentro del set de Todo Good. El momento quedó para un clip que actualmente se ha vuelto viral.
Aunque, el 'Pelao' comentó que la cuenta de Inteligencia Artificial no lo usa él, sino otros chicos que trabajan en el programa. Sin embargo, el momento se mostró para la burla y la mofa pertinente.