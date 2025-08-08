Las redes sociales no dudaron en mencionar a la 'Reina Madre' en medio de la polémica que tuvieron los conductores de EEG con el 'Jefe'. | Foto: composición LR/América TV/El Popular

La reaparición del 'Jefe' en Esto es guerra ha generado gran entusiasmo en las redes sociales, despertando nostalgia entre los seguidores del reality show de América TV. Durante el programa, la exvoz de 'Combate' tuvo un pequeño enfrentamiento con los conductores Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, lo que llevó a que Mr. G interviniera rápidamente en su defensa. Este incidente generó un debate sobre quién es el verdadero líder de EEG.

El regreso del 'Jefe' a Esto es guerra

Tras resolver algunas diferencias y confirmarse el regreso de la dupla Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, la reincorporación del 'Jefe' al famoso reality show ha captado la atención del público. Aunque lleva pocos días en el programa, la exvoz de 'Combate' ha demostrado su carácter frente al denominado 'Tribunal', compuesto por los conductores de Esto es guerra.

En medio de la polémica, los conductores y el 'Jefe' protagonizaron una discusión que desató diversas reacciones en el set del programa. ''¿Quién ganó ayer, 'Jefe'?'' preguntó el 'Tribunal'. A lo que el 'Jefe' respondió de inmediato: ''¿Quién le dijo a usted que hable? Yo estoy hablando con mis conductores. Estoy hablando con los originales. Hasta ayer teníamos un problema, pero invité al 'Tribunal' a pasar a la cúpula y aquí se soluciona todo'', dijo tajantemente.

Rápidamente, Mr. G no dudó en defender la autoridad de Gian Piero Díaz, Renzo Schuller y Katia Palma, dejando claro lo siguiente: ''Pueden ustedes hablar. Adelante, muchachos''. Más tarde, el mismo Mr. G envió un mensaje al 'Jefe' para reafirmar su voz de mando en el programa: ''No se desubique, señor. Esta es la casa, y la casa se respeta'', sentenció.

El 'Jefe' vs El tribunal en EEG: ¿cómo reaccionaron las redes sociales?

Luego del incidente, las redes sociales estallaron y dejaron varios comentarios como: "El 'Jefe' es mil veces mejor que el tribunal y Míster G", "Otra cosita, la voz celestial del 'Jefe'", "Hasta el 'Tribunal' es la copia del 'Jefe'", "Combate es bacán", "¡Traigan a la reina madre!", este último en referencia a la exproductora de 'Combate'.