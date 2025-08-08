El 'Jefe' enfrenta a conductores de 'Esto es guerra' y redes estallan: ''¡Traigan a la 'reina madre'!"
Durante el programa, el 'Jefe' tuvo un enfrentamiento con Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, lo que llevó a la intervención de Mr. G en su defensa.
- Ricardo Morán presume su tiempo en Latina y Carlos Alcántara le recuerda 'Pataclaun': “Antes había otro programa, ¿no?”
- Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"
La reaparición del 'Jefe' en Esto es guerra ha generado gran entusiasmo en las redes sociales, despertando nostalgia entre los seguidores del reality show de América TV. Durante el programa, la exvoz de 'Combate' tuvo un pequeño enfrentamiento con los conductores Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, lo que llevó a que Mr. G interviniera rápidamente en su defensa. Este incidente generó un debate sobre quién es el verdadero líder de EEG.
El regreso del 'Jefe' a Esto es guerra
Tras resolver algunas diferencias y confirmarse el regreso de la dupla Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, la reincorporación del 'Jefe' al famoso reality show ha captado la atención del público. Aunque lleva pocos días en el programa, la exvoz de 'Combate' ha demostrado su carácter frente al denominado 'Tribunal', compuesto por los conductores de Esto es guerra.
PUEDES VER: Katia Palma explota en vivo por comentario de Gian Piero Díaz en 'Esto es guerra': "No lo vamos a permitir como dueños de casa"
En medio de la polémica, los conductores y el 'Jefe' protagonizaron una discusión que desató diversas reacciones en el set del programa. ''¿Quién ganó ayer, 'Jefe'?'' preguntó el 'Tribunal'. A lo que el 'Jefe' respondió de inmediato: ''¿Quién le dijo a usted que hable? Yo estoy hablando con mis conductores. Estoy hablando con los originales. Hasta ayer teníamos un problema, pero invité al 'Tribunal' a pasar a la cúpula y aquí se soluciona todo'', dijo tajantemente.
Rápidamente, Mr. G no dudó en defender la autoridad de Gian Piero Díaz, Renzo Schuller y Katia Palma, dejando claro lo siguiente: ''Pueden ustedes hablar. Adelante, muchachos''. Más tarde, el mismo Mr. G envió un mensaje al 'Jefe' para reafirmar su voz de mando en el programa: ''No se desubique, señor. Esta es la casa, y la casa se respeta'', sentenció.
PUEDES VER: Gian Piero Díaz impacta al revelar qué le dijo a Renzo Schuller al oído tras volver a 'Esto es guerra': "Ese par de..."
El 'Jefe' vs El tribunal en EEG: ¿cómo reaccionaron las redes sociales?
Luego del incidente, las redes sociales estallaron y dejaron varios comentarios como: "El 'Jefe' es mil veces mejor que el tribunal y Míster G", "Otra cosita, la voz celestial del 'Jefe'", "Hasta el 'Tribunal' es la copia del 'Jefe'", "Combate es bacán", "¡Traigan a la reina madre!", este último en referencia a la exproductora de 'Combate'.