Curwen expone a conductores de Good Time por faltar al programa debido a resaca: “Se creen las estrellas”

El periodista Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, no dudó en referirse a la ausencia de sus compañeros de Good Time este miércoles 30 de julio. Cabe resaltar, que los conductores Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe no se presentaron en el programa y generaron bastante incertidumbre entres sus seguidores. Al respecto, José Luis Rodríguez, conocido como ‘Pelao’, dio más detalles del incidente.

Curwen critica a conductores de Good Time por ausentarse de podcast tras noche de fiesta

Durante el reciente programa de Habla Good, Curwen no tardó en estallar sobre la ausencia de los conductores de Good Time este miércoles y señaló que tienen poca consideración con su público. Incluso comentó que Mario Irivarren se fue de fiesta y tenía resaca.

Podcast Good Time se transmite de lunes a viernes. Foto: composición LR/ Good Time

"Se creen las estrellas y siempre nos parchan ‘Que, si no fuera por nosotros este canal, nadie lo vería’. A ver, ¿qué cosa le pasó a Mario Irivarren? Que se emborrachó en una fiesta, eso para mí se llama sábado, Mario Irivarren no dura una semana en mis zapatos. No los justifiques", le dijo a ‘Pelao’.

‘Pelao’ reveló el motivo de la ausencia de los conductores de Good Time

Por su parte, ‘Pelao’ comentó que la ausencia de los conductores se habría coordinado por llamada. Además, que se les dio facilidades debido a que algunos de ellos atravesaron varios momentos difíciles cuando estaban en plena emisión de los podcast. Por ejemplo, Mario Irivarren confirmó el fin de su relación con Onelia Molina en Good Time. Así mismo, Laura Spoya tuvo que dar detalles de su divorcio con Brian Rullan en el mismo programa.

"Se la han pegado. Les daré chance para que ellos lo hablen para cuando regresen, estaban muy sobrecargados, y lo digo en serio. A nosotros no nos persiguen los de Magaly, estoy siendo considerado, no lo estoy justificando", indicó en Habla Good, pese a la molestia de Curwen.