Productor de Good Time aclara la relación que tuvo con Cathy Saenz tras relevación de Israel Dreyfus’: “No terminó en los mejores términos”

El productor de Good Time, Abner Robles, salió al frente para aclarar las recientes revelaciones hechas por Israel Dreyfus en la última transmisión del programa, donde se mencionó una supuesta relación entre él y Cathy Saenz, conocida popularmente como ‘La Mamacha’. Robles negó cualquier vínculo sentimental y explicó que la relación que mantuvo con Saenz fue estrictamente laboral, y que actualmente su relación no es ni cercana ni amistosa. Esta aclaración busca poner fin a los rumores generados tras las declaraciones de Dreyfus.

Productor de Good Time Abner Robles aclara su relación con Cathy Saenz

Durante el programa, Israel Dreyfus señaló que habría existido una “relación” entre Abner Robles y Cathy Saenz, incluso haciendo alusión a que Saenz sería la ex del productor. Sin embargo, Abner Robles respondió tajantemente que dicha afirmación es inexacta, ya que solo mantuvieron vínculos de trabajo. “Él sabe que yo he tenido una relación laboral con esa persona y que no terminó en los mejores términos”, manifestó Robles, poniendo énfasis en que esa relación terminó de manera negativa y aclarando que no mantiene amistad con Saenz.

Robles agregó que, debido a la mala terminación de esa relación laboral, es preferible que no se involucre a personas ajenas a la situación para evitar polémicas innecesarias. “Por eso le gusta j***, ahora esa persona tampoco es mi amiga, entonces mejor que no se vincule a gente que no viene al caso, ¿me entiendes? Ya para aclarar, es su ‘chonguito’ de Israel, que siempre lo hace”, dijo, refiriéndose a Israel Dreyfus.

Programa se transmite de lunes a viernes a través de YouTube. Foto: Good Time/ YouTube

¿Cómo se creó Good Time?

El pódcast Good Time surgió en 2024 como una idea innovadora de Abner Robles para crear un espacio entretenido y dinámico bajo la conducción de Mario Irivarren, conocido modelo y figura televisiva. También se decidió incorporar a Laura Spoya, ex Miss Perú y influencer con una personalidad fuerte y diversos intereses como el esoterismo y la cocina, para complementar el equipo.

Finalmente, la propuesta se fortaleció con la incorporación de Gerardo Pe’, youtuber reconocido por su conocimiento de las zonas populares de Lima Norte y su dominio de las jergas locales.