Curwen critica las intenciones de Dina Boluarte sobre viaje al Vaticano y pide: “Que viaje, pero…”

El periodista peruano Víctor Caballero, conocido en redes sociales como Curwen, no dudó en criticar a Dina Boluarte luego de que la presidenta solicitó nuevamente viajar al Vaticano, pero esta vez para participar en la entronización del papa León XIV. Como se recuerda, la mandataria sigue alcanzando cifras históricas de desaprobación en lo que va de su Gobierno ante una ola de criminalidad en el Perú, pero nada frena su interés sobre otras actividades donde su presencia no es imprescindible.

El creador de contenido, conocido por cuestionar a congresistas y miembros del Ejecutivo, analizó la posible autorización de un viaje oficial de Boluarte; sin embargo, pidió que la presidenta mejor se mantenga alejada del Papa.

Curwen critica a Dina Boluarte: “Que viaje, pero…”

En una reciente edición del programa Habla Good, Curwen expresó duras críticas contra la presidenta Dina Boluarte, en relación con su intención de viajar nuevamente al Vaticano. “Para demostrar la presidenta que efectivamente nadie la quiere ha pedido permiso para viajar al Vaticano”, comentó con ironía.

Curwen sostuvo que este viaje representa una oportunidad para exponer a los congresistas que respalden la solicitud. “Uno, para mí, en el mejor de los escenarios, es que efectivamente le den permiso, cosa que podamos ‘chancar’ a los congresistas que votaron a favor. Dos, que viaje, pero que el Papa no la reciba”, sentenció, en clara alusión al rechazo popular que enfrenta la mandataria.

El creador de contenido recordó que esta no es la primera vez que Boluarte busca acercamientos con el Vaticano. En 2023, la presidenta fue recibida por el papa Francisco, en un encuentro en el que se abordaron temas como la paz social y la cooperación entre la Iglesia y el Estado. No obstante, dicho encuentro estuvo marcado por la controversia: días antes, los familiares de más de 60 víctimas de las protestas sociales enviaron una carta a la Nunciatura Apostólica en Lima solicitando que el sumo pontífice no reciba a Boluarte, a quien acusaban de intentar limpiar su imagen a nivel internacional.

¿Cuál es el pedido que realizó Boluarte al Congreso?

Actualmente, el Gobierno busca una nueva autorización del Congreso para que la presidenta pueda salir del país entre el viernes 16 y el lunes 19 de mayo. En el documento oficial enviado al Parlamento, Boluarte sostiene que su presencia es clave, argumentando que el papa León XIV tiene nacionalidad peruana.

“La presente petición se sustenta en la importancia de que el Perú mantenga una presencia política al más alto nivel en acontecimientos gravitantes del escenario internacional”, señala el oficio, añadiendo que existe una supuesta relación cercana entre el Estado peruano y la Santa Sede.