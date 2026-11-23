Hasta 12 horas sin agua en cinco distritos de Lima este 24 de noviembre: revisa las zonas afectadas, según Sedapal Los vecinos de cinco distritos de Lima Metropolitana enfrentarán cortes de agua este martes 24 de noviembre. Sedapal anunció interrupciones de hasta 12 horas en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y San Borja.

Además, el pronóstico incluye lloviznas en Arequipa, Moquegua y Tacna, y variaciones de lluvia en la región andina, donde se espera nieve y granizo de moderada a extrema intensidad.

Además, el pronóstico incluye lloviznas en Arequipa, Moquegua y Tacna, y variaciones de lluvia en la región andina, donde se espera nieve y granizo de moderada a extrema intensidad. Foto: composición LR

Los vecinos de cinco distritos de Lima Metropolitana deberán tomar precauciones este martes 24 de noviembre debido a la suspensión temporal del servicio de agua potable anunciada por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida contempla interrupciones de hasta 12 horas en diferentes sectores de la capital, de acuerdo con el cronograma difundido por la empresa.

La programación comprende zonas de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y San Borja. Los trabajos tendrán distintos horarios de inicio y restablecimiento, según la ubicación de las áreas comprendidas en el mantenimiento de la infraestructura del sistema de abastecimiento de agua.

¿Qué distritos de Lima tendrán corte de agua este martes 24 de noviembre?

Sedapal informó que la interrupción del suministro alcanzará sectores específicos de cinco distritos. Por ello, los usuarios deberán verificar si sus viviendas se encuentran dentro de las zonas incluidas en el cronograma.

Villa El Salvador

Horario de corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Zona afectada: Cercado, grupo 26.

Cercado, grupo 26. Cuadrante comprendido: avenidas Micaela Bastidas, Los Ángeles, Pacto Andino y Mariano Pastor Sevilla.

Villa María del Triunfo

El distrito tendrá dos sectores comprendidos en la programación de Sedapal:

Horario de corte: desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Sector 308: A. H. Villa Sol, A. H. José C. Mariátegui, P. J. San Gabriel Alto, A. H. Brilla El Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez, A. H. El Paraíso, A. H. Villa Limatambo, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Las Américas, A. H. Monte Bektu y Villa Limatambo sector 8.

A. H. Villa Sol, A. H. José C. Mariátegui, P. J. San Gabriel Alto, A. H. Brilla El Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez, A. H. El Paraíso, A. H. Villa Limatambo, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Las Américas, A. H. Monte Bektu y Villa Limatambo sector 8. Sector 309: Vallecito Bajo, Vallecito Alto y A. H. 30 de Agosto.

San Juan de Lurigancho

En este distrito, la suspensión del servicio corresponde a trabajos de limpieza y desinfección de un reservorio.

Horario de inicio: de 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

de 9:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Sector: 424.

424. Zonas afectadas: Asociación Agrupación Espejo del Cielo, A. H. Cangallo, A. H. Unión y Progreso (sectores Los Claveles, Laura Bozzo, 4 de Febrero y 14 de Febrero), A. H. Cangallo Ampliación 2, Asociación Mano de Dios, Asociación Los Huertos de Canto Grande, Asociación Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asociación Miguel Grau - 8 de Octubre, Agrupación 28 de Julio, A. H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II y A. H. César Vallejo.

Puente Piedra

Horario de corte: desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.

desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. Zona afectada: centro poblado Tinaja.

centro poblado Tinaja. Cuadrante comprendido: avenida Las Conchitas, pasajes 4 y 2, calle 7, pasaje 11, avenida Villa, calle La Merced, calle Ginebra, avenida Villa Polo, calle 2 y carretera a Ventanilla - Puente Piedra.

San Borja