La poética de la artista multidisciplinaria Sandra Gamarra Heshiki radica, principalmente, en la dinámica de la apropiación y en la crítica de la memoria colonial. Bajo diferentes registros, como la pintura, la instalación y el trabajo de archivo, la creadora ha forjado una propuesta que cuestiona el presente desde una mirada poliédrica del pasado. Actualmente, está considerada como una de las figuras más relevantes del arte peruano contemporáneo. Esa es razón suficiente para hablar con ella sobre su primera retrospectiva, Sandra Gamarra Heshiki: Réplica, que se podrá apreciar hasta el 25 de abril de 2027 en la Sala 1 del MALI. La muestra, coorganizada por el MALI y el Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, y con la colaboración del Centro Cultural de España de Lima, reúne obras realizadas desde 1997 bajo la curaduría de Adriano Pedrosa, Guilherme Giufrida, Sharon Lerner y Florencia Portocarrero.

-Estás en un estupendo momento de trayectoria. ¿Qué significa esta primera exposición retrospectiva, Réplica, para ti?

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-Es una oportunidad de establecer una narrativa que, como proyecto a largo plazo, en un principio empezó intuitivamente. Esta es una exposición que se hace de la mano con el Museo de Arte de Sao Paulo y el MALI. En Sao Paulo ya se hizo la exposición, ya terminó. Y aunque es una narrativa compartida, las obras que se muestran tanto en uno como en otro lugar no son las mismas. Al principio de mi trabajo, iba pensando intuitivamente primero en una exposición autobiográfica y desde ese lugar pensaba qué pasaba en el arte a mi alrededor. Pero siempre con una visión muy occidental; yo tuve una educación completamente progresiva en términos de cómo se desarrolla el arte, y mi propia educación era muy clásica, pero con una intención que llevaba justamente a una progresión, en este caso hacia la abstracción. Empezar desde el estudio del natural para luego, una vez dominado, dejar el estudio del natural y pasar a la abstracción, como escalones.

-El factor histórico es parte esencial de tu trabajo, pero en ese proceso de intuición que dices, ¿asomaba?

-Primero empezó con un escaneo, vamos a decir, autobiográfico, y luego viendo lo que pasaba en el alrededor contemporáneo, siempre pensando en las artes como un objeto de estudio, pero yo empiezo por el final, empiezo por lo contemporáneo y poco a poco es que tengo una mirada más crítica de lo que yo misma estoy haciendo. Y encuentro que esos modos no son tan naturales, que esos modos no son tan libres, y comienzo a buscar en la historia dónde se asientan estas particularidades.

-Cuando usas estos elementos del pasado para hacerlos dialogar con el presente, se cuela, por decirlo de alguna manera, la ironía. Tu obra proyecta crítica, pero hay humor en ella.

-En nuestra cultura mestiza que compartimos, la copia tiene un lugar subalterno porque siempre buscas lo original, lo novedoso, lo nunca visto. Entonces, para mí, lo que es interesante con la copia es que bajas la guardia en el momento que te enfrentas con una imagen que no es lo que te esperas; te relajas y puede entrar la ironía y el humor. Vivimos desde la periferia rodeados de productos bamba. Vivimos en una cultura que constantemente está copiando referentes de fuera, que los integra de una manera irónica y casi reivindicando esa precariedad, y yo siento que mi trabajo bebe de esas cosas.

"Pan de oro sobre retrato indigenista" (2014). Pan de oro y óleo sobre tela. Colección Hochschild Correa.. Imagen: Difusión.

-La ironía es nuestra marca hasta en las crisis.

-El humor y la ironía no están en el ADN, sino en el ARN de nosotros como sociedad.

-Se deduce que una retrospectiva es un repaso para cualquier artista. ¿Qué sientes ahora que ves tu obra reunida?

-Desde que dejé la facultad pensé que la exposición siguiente iba a ser la última; vivimos en este constante Apocalipsis. Yo ingreso a la universidad en el 90. Hice toda mi formación durante la dictadura, entre el término del conflicto armado interno y el inicio de la dictadura.

Sandra Gamarra: "Recuerdo que le pedí a mi familia que guarde la prensa de lo que estaba pasando en ese momento. Fue un tiempo en el que me aislaba, pero necesitaba saber luego qué pasaba" Foto: Marco Cotrina.

-En la exposición, hay una pieza tuya que está conformada con portadas de La República.

-Cuando me voy a España, encuentro que la imagen impresa del arte con la que yo me crie, me eduqué prácticamente, porque el arte contemporáneo más actual no llegaba a Lima, como catálogos e impresiones, tenía una calidad semejante a la del catálogo. Para mí, la imagen de prensa era una imagen siempre movida. Esa era la realidad. Para mí, así se trasladaba la realidad a la impresión, a la bidimensión. Me encuentro, entonces, con imágenes terribles de las noticias en ese momento, pero terriblemente bellas también por su calidad de ser impresas. Tengo una gran colección de imágenes de prensa. Entonces, en un momento supe que esas imágenes que iban agrupándose ya las tenía que catalogar y organizar. Cuando empiezo a organizar esas imágenes, me percato de que ese ojo del fotógrafo no era un ojo virgen, sino que era un ojo que también estaba educado, en donde yo también podía encontrar referentes como de crucifixiones, de Marías, de piedades, imágenes de guerras que provenían también de la pintura. Encontré que hay un imaginario, que hay un ojo educado que nos hace también trasladar la realidad a una imagen bella. Y esta pieza, específicamente la de La República, fue en un momento en el que yo dejé de trabajar porque estaba embarazada. Recuerdo que le pedí a mi familia que guarde la prensa de lo que estaba pasando en ese momento. Fue un tiempo en el que me aislaba, pero necesitaba saber luego qué pasaba.

-Un hito importante en tu trayectoria fue cuando saliste seleccionada para representar a España en la Bienal de Venecia de 2024 con Pinacoteca migrante.

-Cada país tiene una manera diferente de escoger o de seleccionar a su representante. En este caso, en España, por ejemplo, hay un comité que invita a los artistas; esos artistas presentan un proyecto y en el proyecto está incluido el curador. Yo escogí al español Agustín Pérez Rubio, con quien he trabajado. En realidad, lo que se selecciona es el proyecto, no es una carta blanca al artista. Lo que propusimos fue crear una pinacoteca de todas esas obras que no aparecen en las grandes pinacotecas españolas, pero que existen en las colecciones.

-¿Lo tomas como un reconocimiento?

-Durante mucho tiempo pensé, como te decía, que en cualquier momento es la última exposición que hago. Siempre he sido como un pollo sin cabeza, cogiendo cada proyecto que aparecía y viéndolo como el último que tenía. Y cada vez que aparecía, para mí era como un regalo. Con el tiempo me percaté de que podía vivir de ello. Yo lo entendía como una excepción, pero tiempo después me he dado cuenta de que no soy una excepción, sino una cuota.

"Señalando III (Coricancha)" (2014). Óleo sobre tela. Imagen: Difusión.

-¿Te sientes una cuota?

-No es que me indiquen a mí con el dedo, pero formo parte de un tablero en donde podría haber sido yo o podría haber sido otro. De eso estoy convencida, porque si vemos desde fuera las proporciones de artistas que se presentan en museos, que están en colecciones, más o menos se mantienen: siempre son hombres, siempre son blancos, con una cuota de mujeres, de homosexuales, de personas de otras etnias. Pero la gran geografía se mantiene tal cual.

-Tú eres una artista que usa muchos registros, pero en todos ellos está la base de la pintura.

-La pintura siempre es un hilo conductor; incluso cuando hago video e instalaciones, siempre hay una idea de pintura que la atraviesa. Yo sigo pensando que la pintura es la gran adoctrinadora de la mirada; nos enseña a reconocer lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo, lo pasado y lo futuro. Y desde allí es que me parece potente.

-Tú te formaste en los 90. Tu obra es muy crítica en lo político. No deja de ser curioso que tu primera retrospectiva se inscriba en un nuevo gobierno fujimorista.

-Cuando uno hace una retrospectiva, no solamente sirve para organizar las obras cronológicamente, sino creo que también, y sobre todo en Perú, donde empecé mi trabajo y donde testarudamente he querido mantenerme exponiendo permanentemente, es una oportunidad de reencontrarte a ti mismo con esa persona que veía las obras de esta que soy yo en este momento. Pero no solamente recordar la obra, sino recordarte a ti cómo eras tú en ese momento. Y “Living Room”, por ejemplo, que es esta pieza en donde todo está cubierto de blanco, tiene esta doble lectura. Por un lado, parece una labor como superlativa de decoración, pero también hay una cuestión de sobreprotección. Esta instalación es del año 2000, que justamente era un momento en donde salíamos de la dictadura fujimorista. Y paradójicamente fueron los últimos años en donde yo estuve en Lima; luego viajé a España. Los tiempos son cíclicos. Yo empiezo la universidad en los 90, justamente cuando llega Fujimori, y termino la universidad en el 96, en un momento en el que era evidente que lo de Fujimori era una dictadura. Mi retrospectiva, paradójicamente 30 años después, se inscribe en un momento donde parece que la historia se repitiera. Réplica, por ejemplo, que es el título de la muestra, tiene esa doble connotación. Por un lado, es la copia, que es algo que yo he ido manteniendo en mi trabajo y que me hace sentir cerca de los copistas andinos. Pero también es réplica a lo que está pasando ahora. Esa capacidad de responder la tenemos no solamente los artistas, sino que también la tienen los espectadores, en este momento, sobre todo.