Joven es asesinado y su enamorada queda herida tras ataque a balazos dentro de su auto en Santa Anita

La víctima fue atacada dentro del auto de un familiar. | Composición LR

La víctima fue atacada dentro del auto de un familiar. | Composición LR

Un hombre murió y una mujer resultó herida por impactos de bala luego de ser atacados cuando se encontraban dentro de un vehículo en la calle Portada del Sol, en la cooperativa Andahuaylas, distrito de Santa Anita. Según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho ocurrió el 14 de octubre.

La víctima mortal fue identificada como Victor Seus Garcia Gutierres, de 26 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el interior del automóvil de placa BRX-217. De acuerdo con el reporte policial, el joven presentaba impactos de proyectil de arma de fuego (PAF).

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En tanto, la mujer que lo acompañaba fue identificada como Lisbet Ayala Rios, de 28 años, quien resultó herida durante el ataque y permanece en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Vecinos reportaron más de diez disparos en Santa Anita

Según la versión de los vecinos recogida por la Policía, se escucharon más de diez disparos en la zona. Las primeras versiones señalan que las víctimas conversaban dentro del vehículo cuando fueron sorprendidas por un sujeto que disparó en reiteradas ocasiones contra ellas.

Tras el ataque, el hombre habría intentado avanzar con el automóvil, pero no pudo continuar debido a la gravedad de sus heridas y falleció en el lugar.

Hasta la zona llegaron agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos. Las autoridades acordonaron el área para facilitar las diligencias correspondientes.

La Policía realiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar al responsable. Asimismo, se esperaba la intervención del fiscal de turno para las diligencias de levantamiento del cadáver.