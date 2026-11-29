Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación (SARE). Transvasadoras. Electrobombas. Hace meses que los piuranos escuchan estas palabras. Son la respuesta oficial del gobierno a una posible inundación de la ciudad. Se diseñó. Se gastó. Se inauguró. Con esa esperanza, miles de familias creyeron estar a salvo de un desborde del río Piura, muy probable en el mes de enero o febrero. Limpiaron sus primeros pisos, llevaron las cosas valiosas a pisos altos, levantaron muretes de hasta medio metro en sus puertas. Los más precavidos juntaron agua potable, alimentos no perecibles, baterías y medicinas. Es decir, lo que humanamente se puede hacer.

Pero la tarde del jueves 26, la lluvia cayó sobre la ciudad, rompiendo todos los récords históricos para un mes de noviembre. El agua no vino del río, vino del cielo. Senamhi lo había alertado poniendo a las regiones Tumbes y Piura en alerta roja. El sistema tenía que operar en los primeros centímetros de acumulación para evacuar mientras llovía. Pero el sistema no funcionó y miles de casas piuranas terminaron con un metro de agua en el primer piso. ¿Por qué no funcionó? Falta de operarios, falta de combustible y fallas sistemáticas, porque cuando no funciona un equipo, no funcionan bien los que están en red. De madrugada, con la ciudad inundada, los esfuerzos del Ejército y de los ministros de Defensa y Vivienda comenzaron a lograr la evacuación de aguas tan prometida. Pero ya era muy tarde.

El «sálvese quien pueda» es, trágicamente, como aprendimos en la pandemia, la norma en el país. Pero en Piura nadie puede salvarse a sí mismo. Solamente el Estado puede realizar una tarea titánica como la de desaguar una ciudad. El abandono estatal no puede presumir que las familias inundadas puedan ser capaces de tremendo esfuerzo. De otro lado, ¿a dónde vas a huir si la ciudad entera colapsa? La inundación significa que no hay ni agua potable ni desagüe en muchas zonas. Tampoco electricidad. Si el agua queda estancada más de 7 días, la explosión de la desbordada epidemia de dengue no es más que una crónica de una muerte anunciada.

Ha hecho, pues, muy bien la presidenta Fujimori en suspender su viaje a Colombia (país con el que hoy existen buenas relaciones nuevamente) e ir inmediatamente a Piura a tomar cuenta de lo que no se hizo, por qué no se hizo y hacerlo de una vez. Mientras escribo, hoy sábado, la lluvia ha dado una tregua, pero las alertas siguen vigentes. Se ha bajado el nivel del agua, pero todavía hay zonas para desaguar. Hacerlo a toda velocidad es una carrera contra las innumerables tormentas que trae el fenómeno de El Niño para, por lo menos, 5 meses más. Esta es la prueba de fuego de Keiko Fujimori y hasta ahora no le ha funcionado el plan que el gobierno ofreció. Si logra sostener un sistema de desagüe operativo las 24 horas del día, por los próximos meses (ese es el parche por no tener alcantarillas como sucede en las ciudades de climas tropicales), puede ser un triunfo gigantesco, pero si vuelve a suceder lo del jueves, el fracaso la va a liquidar políticamente.

Fujimori tiene que concretar sus ofertas. Si vas a ofrecer el bono para damnificados, se ofrece con un programa al detalle. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Quiénes califican? El gobierno debe aquilatar que ante Piura (pueblo que le dio el voto mayoritario a Fuerza Popular) su credibilidad anda muy caída como para aceptar que la ayuda va a llegar pronto y sea real. La regla de vida es no ofrecer lo que no se puede cumplir. Pero en situaciones desesperadas, crear falsas expectativas tiene un efecto negativo muchísimo peor.

Fujimori ha señalado que se queda en Piura hasta que la situación esté controlada. Si es así, no regresa a Lima en 6 meses. Los anuncios, en una catástrofe, tienen que ser medidos y ajustados a la realidad. «Ojalá pare de llover» es el bondadoso deseo de una ama de casa, pero no es lo que una estadista dice. Va a llover, llover y llover. Esa es la realidad y va a llover mucho peor porque recién estamos en noviembre y todos los peruanos sabemos que la temporada más feroz de lluvias arrecia en febrero. Hoy los ojos están en la ciudad de Piura y en las ciudades de esa región. Pero Tumbes está con el río en el umbral rojo hace días y en cualquier momento se desborda. Con el paso de los días la emergencia se va a trasladar a todas las regiones del norte. ¿Cuál es el plan? ¿Qué se va a trasladar a dónde para hacer qué? Decirle a la población qué puede hacer para colaborar (incluso con mano de obra) mitigando situaciones inesperadas es crucial. No todo el mundo puede echar la mano con una lampa, pero los que pueden hacerlo, ¿están organizados? ¿Hay liderazgos?

A estas alturas, ya es redundante lo que vengo repitiendo hace meses, pero hay que repetirlo para salvar vidas. Vacúnense contra el dengue. Es una enfermedad prevenible y curable, pero sin las vacunas ni los cuidados la gente muere. Ya hay reportados 126.000 casos el 2026 (versus 33.000 en el 2025). Tenemos 124 fallecidos que podrían estar vivos. Lamentablemente, el ministro solo tiene vacunas para «zonas priorizadas», que no incluyen ni toda la ciudad de Lima ni a los menores de 10 años. Ya no hay camas UCI en Piura, ni en Lambayeque, ni en Lima Norte. Es decir, el Estado no te vacuna y tampoco te cura. Esto es inaceptable. Si se quiere reducir drásticamente el internamiento hospitalario, ¿por qué no se está vacunando masivamente? Y el dengue no es la única enfermedad que viene con las inundaciones, tenemos fiebre amarilla y leptospirosis creciendo.

Finalmente, el ministro de Agricultura, que tan solícito camina tras la presidenta en Piura, ¿podría disponer que SERFOR diseñe un protocolo para que todas las municipalidades de la costa dispongan de miles de aves y mamíferos muertos en las orillas del océano Pacífico? ¿Se les entierra, se les incinera, con cal o sin cal? Es decir, prevenir más epidemias que pueden surgir de la descomposición de miles de animales que inevitablemente van a morir de hambre.

Piura está con el agua al cuello, literalmente. Pero Keiko Fujimori y su gobierno, metafóricamente, están en la misma situación. Tienen solo dos caminos: o hacen de esta desgracia su más grande triunfo o se hunden en el más humillante de los fracasos. Por el bien de todos, Dios quiera que sea lo primero.