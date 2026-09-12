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Ministra de la Mujer sobre casos de violencia sexual en Condorcanqui: "No es un problema del Ejecutivo"

Mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó los abusos sexuales contra niñas en Condorcanqui como un problema estructural y de abandono del Estado, la ministra de la Mujer, María Seminario, responsabilizó al gobierno regional de Amazonas por la falta de respuesta ante estas denuncias.

María Seminario, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
María Seminario, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. | Foto: Mimp
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La titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, indicó que la principal responsabilidad sobre los casos de agresiones sexuales contra menores de edad recae sobre la administración regional y no en el Ejecutivo.

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“Este no es un problema ni de la Administración de Justicia, ni de la Policía, ni del Ejecutivo. Y el gran ausente, que ya lo he manifestado en la Comisión de la Mujer, la Cámara de Diputados, es el gobierno regional de Amazonas”, dijo durante una entrevista vía RPP.

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El pronunciamiento de Seminario ocurre tras la alerta internacional por la alta cifra de abusos sexuales y contagios de VIH contra menores awajún y wampís en residencias estudiantiles, donde la tolerancia social a la violencia alcanza el 90%, según la OEA.

La ministra también señaló que las denuncias son contra "los profesores que responden a las UGELES del gobierno regional de Amazonas". Y, pese a que la fiscalización educativa también involucra a las instancias nacionales, la funcionaria insistió en señalar a las autoridades regionales por la ausencia de acciones concretas tras los reportes de violencia.

"La primera responsabilidad, y no hemos tenido respuesta de eso, es del gobierno regional de Amazonas", reiteró Seminario.

Respecto a la presencia del Estado en la zona afectada, la titular del Ministerio de la Mujer detalló la infraestructura y los planes ante la crisis que sufren las víctimas awajún y wampís.

"El Ministerio de la Mujer ha tomado acciones técnicas. Tenemos dos, Atención Rural tenemos dos, y tenemos un Centro de Emergencia Mujer, cada uno en una de las provincias, de uno de los distritos de la provincia de Condorcanqui.

Además, indicó que el lunes siguiente se presentarían “las propuestas del sector para que haya un análisis técnico inmediato y se puedan aprobar".

Ruth Luque tras declaraciones de ministra de la Mujer: “Evidencian desconocimiento”

La senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, rechazó el deslinde de responsabilidades de la ministra y señaló que sus declaraciones solo “evidencian desconocimiento”. Además, señaló que “sostener que lo ocurrido no es un problema del Ejecutivo ni de los organismos de justicia revela precisamente una de las razones por las que esta situación lleva tantos años sin una respuesta suficiente".

La parlamentaria advirtió un trato diferenciado de las autoridades al momento de abordar el caso. "¿Por qué el Estado responde de esta manera cuando las víctimas son niñas indígenas?", cuestionó, para luego apuntar que "existe discriminación estructural cuando el lugar donde naciste, tu pertenencia indígena y tu situación económica determinan cuánto tiempo tienes que esperar para que el Estado te proteja de verdad".

En esa misma línea, Luque exhortó a las autoridades a coordinar esfuerzos para mostrar resultados en vez de atribuir faltas. "No necesitamos que el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y los organismos de justicia se señalen unos a otros. Necesitamos responsabilidades compartidas, presupuesto y resultados".

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