Comisión del Congreso aprueba crear grupo de trabajo para atender a víctimas de abusos sexuales en Condorcanqui | Foto: Congreso

Comisión del Congreso aprueba crear grupo de trabajo para atender a víctimas de abusos sexuales en Condorcanqui | Foto: Congreso

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La comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad y con 18 votos a favor, la creación de un grupo de trabajo para revisar la situación de las víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. La iniciativa fue presentada por la diputada Pilar Sulca Castillo de Juntos por el Perú.

La comisión, presidida por la diputada Flor Meza Rivera de Fuerza Popular, aprobó en la misma sesión otros tres grupos de trabajo, uno sobre el impacto de los programas sociales en la Amazonía, otro sobre las brechas que afectan a personas con discapacidad y, por último, sobre primera infancia y lucha contra la anemia.

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El grupo impulsado por Sulca tendrá 30 días hábiles para desarrollar sus labores, plazo que podría ampliarse. Sus conclusiones deberán constar en un informe dirigido a la presidencia de la comisión.

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La aprobación se dio en la misma sesión en la que la comisión recibió a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón, quien informó que el próximo 15 de setiembre su sector realizará una reunión para presentar cuatro acuerdos adoptados por la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo sobre el caso de las niñas víctimas de violencia sexual en Condorcanqui.

La OEA también puso la mira en Condorcanqui esta semana

Una delegación del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de la OEA, se encuentra en Condorcanqui desde el 7 de setiembre y permanecerá hasta el 11 para evaluar la respuesta del Estado peruano ante los casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes awajún y wampis. La misión recorrerá Santa María de Nieva, El Cenepa y Río Santiago, donde sostendrá reuniones con autoridades, operadores de justicia y familiares de las víctimas.

En paralelo, la senadora Ruth Luque impulsa una moción multipartidaria para crear una comisión especial de seguimiento sobre la situación de niñez, adolescencia y mujeres víctimas de abuso sexual y afectadas por VIH en Amazonas, con énfasis en Condorcanqui.

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La propuesta aún debe seguir el trámite parlamentario y todavía no ha sido instalada. "Lo que ocurre en Condorcanqui exige una respuesta integral del Estado", sostuvo la parlamentaria.

Es importante señalar que varias organizaciones indígenas llevan años denunciando estos casos, y las propias cifras oficiales muestran su magnitud. El MIMP reportó 556 casos de violencia atendidos en la provincia durante 2026, de los cuales el 62,6% corresponde a niñas, niños y adolescentes, mientras el Poder Judicial contabilizó 630 medidas de protección y 62 condenas entre octubre de 2025 y julio de 2026.