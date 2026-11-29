Jessica Newton decidió poner fin a los rumores sobre su verdadera relación con Eva Atanacio, madre de Deyvis Orosco. La directora del Miss Perú fue consultada sobre su vínculo con la progenitora del cantante y aprovechó la oportunidad para reconocer públicamente la educación que le brindó a su yerno.

Los cuestionamientos surgieron luego de que Cassandra Sánchez de Lamadrid compartiera imágenes del cumpleaños de su hijo. La ausencia de su suegra en las publicaciones llamó la atención de los usuarios, quienes comenzaron a especular sobre un posible distanciamiento familiar.

Jessica Newton sorprende con agradecimiento a la mamá de Deyvis Orosco

Durante una entrevista con el programa de streaming 'Q’ Bochinche', la exreina de belleza descartó que exista una rivalidad con su consuegra y destacó la formación que recibió el intérprete de cumbia.

“Tengo que agradecerle haber criado ese muchacho tan bien”, expresó Jessica Newton.

La empresaria aseguró que mantiene un trato cordial con Eva Atanacio y consideró que no existen motivos para alimentar una supuesta enemistad entre ambas.

Asimismo, pidió respetar la decisión de la madre del cantante de mantenerse alejada de la exposición mediática. De esta manera, aclaró que las fotografías difundidas en redes sociales no necesariamente reflejan todos los momentos que comparten en familia.

¿Qué dijo Cassandra Sánchez de Lamadrid sobre su verdadera relación con la mamá de Deyvis Orosco?

Por su parte, Cassandra Sánchez de Lamadrid también defendió la privacidad de su suegra y aseguró que mantiene una relación afectuosa con ella. Incluso reveló que Eva Atanacio suele llamarla cariñosamente “mi cabellito de ángel”.

La esposa del cantante recordó que una de las pocas ocasiones en las que la madre del artista aceptó aparecer públicamente en fotografías fue durante la celebración de los 40 años de Deyvis Orosco.

Tanto Cassandra como Jessica Newton coincidieron en que la ausencia de Eva Atanacio en las publicaciones familiares responde a una decisión personal y no a diferencias entre sus integrantes.