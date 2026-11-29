Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 7 Universitario de Deportes necesita cortar su racha de derrotas ante el equipo de Natalia Málaga. Así marcha la tabla de posiciones tras los primeros partidos de la jornada.

Universitario jugará el último partido de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Universitario jugará el último partido de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

Continúan las emociones en la Liga Peruana de Vóley. En el inicio de la jornada, Alianza Lima y la Universidad San Martín no pasaron mayores apuros para imponerse en sus respectivos duelos y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.

Por otra parte, existe mucha expectativa por ver a Universitario de Deportes. Las Pumas tendrán la obligación de ganarle al Géminis de Natalia Málaga para cortar su racha de derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley EN VIVO

EQUIPOS PJ SETS PUNTOS 1. San Martín 7 21:2 21 2. Alianza Lima* 8 22:7 20 3. Regatas Lima 6 13:6 12 4. Universitario 6 12:6 12 5. Rebaza Acosta 7 13:14 10 6. Atlético Atenea 7 12:13 10 7. Deportivo Soan 6 10:11 9 8. Circolo Sportivo 6 10:11 8 9. Olva Latino 7 10:12 8 10. Deportivo Géminis 6 9:13 7 11. Deportivo Wanka 7 4:18 3 12. Perú Sub-19 7 0:21 0

*Alianza Lima adelantó su partido ante Deportivo Wanka por su participación en el Mundial de Clubes.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 7

La séptima jornada de la fase uno culmina hoy domingo 29 de noviembre.

Olva Latino 3-2 Rebaza Acosta | Finalizado

Alianza Lima 3-0 Perú Sub-19 | Finalizado

Universidad San Martín 3-0 Atlético Atenea | Finalizado

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs Regatas Lima | 2.15 p. m. | Latina

Deportivo Soan vs Circolo | 4.30 p. m. | Latina

Géminis vs Universitario | 6.30 p. m. | Latina

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