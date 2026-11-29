Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 7
Universitario de Deportes necesita cortar su racha de derrotas ante el equipo de Natalia Málaga. Así marcha la tabla de posiciones tras los primeros partidos de la jornada.
Continúan las emociones en la Liga Peruana de Vóley. En el inicio de la jornada, Alianza Lima y la Universidad San Martín no pasaron mayores apuros para imponerse en sus respectivos duelos y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones.
Por otra parte, existe mucha expectativa por ver a Universitario de Deportes. Las Pumas tendrán la obligación de ganarle al Géminis de Natalia Málaga para cortar su racha de derrotas.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley EN VIVO
|EQUIPOS
|PJ
|SETS
|PUNTOS
|1. San Martín
|7
|21:2
|21
|2. Alianza Lima*
|8
|22:7
|20
|3. Regatas Lima
|6
|13:6
|12
|4. Universitario
|6
|12:6
|12
|5. Rebaza Acosta
|7
|13:14
|10
|6. Atlético Atenea
|7
|12:13
|10
|7. Deportivo Soan
|6
|10:11
|9
|8. Circolo Sportivo
|6
|10:11
|8
|9. Olva Latino
|7
|10:12
|8
|10. Deportivo Géminis
|6
|9:13
|7
|11. Deportivo Wanka
|7
|4:18
|3
|12. Perú Sub-19
|7
|0:21
|0
*Alianza Lima adelantó su partido ante Deportivo Wanka por su participación en el Mundial de Clubes.
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Partidos de la Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 7
La séptima jornada de la fase uno culmina hoy domingo 29 de noviembre.
- Olva Latino 3-2 Rebaza Acosta | Finalizado
- Alianza Lima 3-0 Perú Sub-19 | Finalizado
- Universidad San Martín 3-0 Atlético Atenea | Finalizado
Domingo 29 de noviembre
- Deportivo Wanka vs Regatas Lima | 2.15 p. m. | Latina
- Deportivo Soan vs Circolo | 4.30 p. m. | Latina
- Géminis vs Universitario | 6.30 p. m. | Latina
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de esta primera etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.