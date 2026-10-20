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National Geographic incluye a Kuélap entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en 2027

El emblemático complejo fue incluido en la lista de "Best of the World 2027", destacando su valor turístico y cultural. La revista resalta a Kuélap como uno de los destinos arqueológicos más importantes de Sudamérica.

Complejo Arqueológico Monumental Kuélap
Complejo Arqueológico Monumental KuélapFoto: Mincul
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El Complejo Arqueológico Monumental Kuélap fue incluido por National Geographic entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2027. El recinto aparece en la selección “Best of the World 2027”, publicada este 20 de octubre por la prestigiosa revista internacional, que reúne 25 destinos de seis continentes recomendados para visitar el próximo año.

La lista fue elaborada a partir de las propuestas de escritores, fotógrafos y exploradores vinculados con la publicación. La inclusión de Kuélap en el consolidado pone en valor el patrimonio arqueológico de Amazonas y contribuye a proyectar su importancia a nivel internacional, según señaló el Ministerio de Cultura (Mincul).

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Uno de los grandes destinos de Sudamérica

En el espacio dedicado a Kuélap, National Geographic destaca al monumento como uno de los grandes destinos arqueológicos de Sudamérica y resalta los avances en su conservación, así como las mejoras previstas para la experiencia de los visitantes durante 2027. Entre las intervenciones mencionadas figuran los trabajos en la muralla sur, el Centro de Visitantes y las próximas acciones en el sector Malcapampa.

La publicación también resalta el recorrido hacia Kuélap desde Nuevo Tingo y las oportunidades para conocer los hallazgos arqueológicos y las investigaciones que se desarrollan en el complejo. Asimismo, hace referencia a otros atractivos del entorno de Chachapoyas, entre ellos la catarata de Gocta y otros sitios vinculados con las prácticas funerarias de la sociedad chachapoya.

Complejo Arqueológico Monumental Kuélap

Complejo Arqueológico Monumental Kuélap

Investigación y conservación de Kuélap

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas y del Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria del Complejo Arqueológico Monumental Kuélap (PRIAK 2024-2029), señaló que continúa desarrollando investigaciones científicas e intervenciones orientadas a la conservación y recuperación de las estructuras arqueológicas, así como a la gestión integral del monumento.

“Estos trabajos permiten profundizar el conocimiento sobre la sociedad chachapoya, identificar las necesidades de conservación de las estructuras y establecer medidas para su adecuada protección y preservación a largo plazo”, indicó la cartera.

De forma complementaria, se realizan labores de mantenimiento de los espacios de uso público y mejoras en los recorridos, la seguridad, la accesibilidad y la orientación al visitante. Estas acciones se articulan con medidas de manejo ambiental y mejoras operativas para favorecer una experiencia de visita ordenada y compatible con la protección del monumento.

Los 25 mejores destinos para visitar en 2027

La lista de los 25 destinos imprescindibles para visitar en 2027 según el informe anual Best of the World de National Geographic abarca una amplia variedad de lugares a nivel global. Entre ellos se encuentran destinos en América del Norte como Baltimore, la Carretera de la costa del Pacífico, Halifax, los Ozarks del Sur, Puerto Rico y Madison. En América Latina y el Caribe destacan Cabo Froward (Chile), Kuélap (Perú), Maya Ka'an (México) y Salvador de Bahía (Brasil).

La selección europea incluye a Granada y Santander (España), Dumfries y Galloway (Escocia), Leipzig (Alemania), Normandía (Francia), el sendero transcaucásico (Armenia), Tricity (Polonia) y Vestland (Noruega). Finalmente, la lista se completa con enclaves en África, Asia y Oceanía como Luxor (Egipto), Malawi, Chengdu (China), Niigata (Japón), Jaipur (India), Melbourne (Australia) y Penang (Malasia).

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