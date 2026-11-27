Inician lluvias intensas en cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín: se extenderán hasta el fin de semana, según Senamhi Las precipitaciones se presentan en las zonas de Canta y Matucana. El organismo no descartó que las lluvias puedan trasladarse a la región costera ocasionadas por el fenómeno de trasvase, donde la humedad de la sierra impacta en el litoral peruano.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que se vienen registrando lluvias intensas en las cuencas medias y altas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, de acuerdo con el aviso vigente.

Las precipitaciones se presentan en las zonas de Canta y Matucana, ubicadas en la sierra del departamento de Lima. El organismo no descartó que se puedan presentar lluvias por trasvase en la región costera a partir de este evento.

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Lluvias se extenderán hasta el fin de semana

Según los especialistas, las precipitaciones que afectan las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas, y persistirán hasta el fin de semana.

Las precipitaciones se presentan de acuerdo con el aviso meteorológico vigente N° 486, el cual alertó que desde el viernes 27 al domingo 29 de noviembre continuarán las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

¿Qué significa una lluvia por trasvase?

De acuerdo con el Senamhi, las lluvias por trasvase son precipitaciones que ocurren en la costa peruana debido al transporte de la humedad y nubes cargadas desde la zona altoandina (sierra) hacia el sector costero.

Este fenómeno se produce cuando los vientos del este empujan la nubosidad originada por las lluvias intensas de la sierra hacia el litoral, generando lluvias generalmente puntuales durante la tarde, noche o madrugada.