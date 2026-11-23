¡Emotiva despedida en Cusco! Virgen Reina de Belén regresa a su templo portando la Rosa de Oro que le entregó el papa León XIV Cientos de fieles participaron en la emotiva despedida organizada por el Arzobispado y la parroquia, tras una misa de agradecimiento liderada por monseñor Israel Condorhuaman.

La Rosa de Oro, un reconocimiento especial del papa, fue colocada en un madero que acompañó a la Virgen en su camino de regreso, simbolizando la unión de los devotos con su fe.

La Rosa de Oro, un reconocimiento especial del papa, fue colocada en un madero que acompañó a la Virgen en su camino de regreso, simbolizando la unión de los devotos con su fe. Foto: Andina/Composición LR

La imagen de la Virgen Reina de Belén, Patrona Jurada de la Ciudad del Cusco, retornó este lunes 23 de noviembre a su templo, ubicado en el distrito de Santiago, luego de permanecer durante una semana en la Basílica Catedral. La sagrada imagen llevó consigo la Rosa de Oro que recibió del papa León XIV durante su visita a la ciudad imperial, el pasado 15 de noviembre.

Cientos de fieles participaron en el recorrido de despedida, organizado después de una celebración religiosa en la Catedral de Cusco. La actividad reunió a representantes del Arzobispado, sacerdotes, religiosos y hermandades que acompañaron el retorno de la imagen hacia su santuario.

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Virgen Reina de Belén y Señor de los Temblores protagonizaron una emotiva despedida en Cusco

Antes de iniciar el traslado, el Arzobispado del Cusco y la parroquia Virgen Reina de Belén celebraron una misa de agradecimiento en la Basílica Catedral, junto a la imagen del Señor de los Temblores. La ceremonia estuvo presidida por monseñor Israel Condorhuaman Estrada, administrador de la Catedral, acompañado por los sacerdotes Jorge Chacón y Manuel Bravo.

Al finalizar la celebración, ambas imágenes fueron trasladadas hasta el atrio del templo. En ese lugar se realizó una despedida ante los devotos: el Señor de los Temblores, que también recibió un sudario pontificio del papa León XIV, acompañó simbólicamente el retorno de la Virgen Reina de Belén. Durante el recorrido hubo rezos, fuegos artificiales y expresiones de fe de los asistentes.

La procesión también pasó por templos del centro histórico, entre ellos Santa Catalina y Santa Clara. En este último recinto, las religiosas de clausura dedicaron cantos a las imágenes antes de que la Virgen continuara su camino hacia Santiago.

Rosa de Oro entregada por el papa León XIV acompañará a la patrona del Cusco en su templo

La distinción papal fue entregada a la Virgen Reina de Belén durante la visita del sumo pontífice a Cusco. La Rosa de Oro, considerada un reconocimiento especial, fue colocada y preservada en un madero que acompañó a la imagen durante su regreso al templo.

Oscar Lazo, secretario pastoral del Arzobispado del Cusco, señaló a la Agencia Andina que los fieles mantienen la alegría por la visita del papa y los reconocimientos recibidos por las imágenes religiosas. También destacó la participación de la población durante las actividades y la presencia de devotos que acompañaron al pontífice.