Ollas comunes alertan por riesgos para la alimentación durante El Niño: piden crédito al Gobierno Dirigente de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana advierte que el alza de alimentos, agua y gas podría complicar la atención de familias vulnerables.

Las ollas comunes de Lima Metropolitana solicitan al Gobierno créditos suplementarios para enfrentar el impacto del fenómeno El Niño en 2027 y evitar el aumento de precios de alimentos.

Las ollas comunes de Lima Metropolitana solicitan al Gobierno créditos suplementarios para enfrentar el impacto del fenómeno El Niño en 2027 y evitar el aumento de precios de alimentos. Alexander Yaranga

Las ollas comunes de Lima Metropolitana solicitaron al Gobierno que habilite créditos suplementarios para afrontar un eventual impacto del fenómeno El Niño durante el 2027 y evitar que el incremento de los precios de los alimentos y de otros insumos afecte la continuidad de estos espacios de alimentación comunitaria.

Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, señaló que su organización tenía prevista una reunión con representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para plantear medidas de apoyo y garantizar recursos para la compra de alimentos.

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“Queremos sacar créditos suplementarios para que pueda mitigar este fenómeno del Niño, para poder comprar alimentos”, declaró Ramos a Exitosa.

La dirigente sostuvo que las ollas comunes enfrentan dificultades no solo por el costo de los alimentos, sino también por los gastos asociados al acceso al agua y al gas utilizados para preparar las raciones destinadas a las familias beneficiarias.

Piden entrega directa de subsidios

Otro de los pedidos de las organizaciones es modificar el mecanismo mediante el cual reciben los recursos destinados a su funcionamiento. Ramos cuestionó que los subsidios tengan que pasar por las municipalidades, debido a problemas que, según afirmó, retrasan o impiden la adquisición de los productos.

“El otro tema que hemos pedido también es que los subsidios directos pasen directamente hacia las presidentas de las ollas comunes”, manifestó.

La representante señaló que en algunos casos los gobiernos locales cuentan con recursos, pero los procesos de contratación no llegan a concretarse. Por ello, planteó que el dinero pueda ser administrado directamente por las responsables de las ollas comunes.

Ollas comunes impulsan biohuertos

Frente a las dificultades para garantizar el abastecimiento, las organizaciones también han comenzado a desarrollar iniciativas propias, entre ellas la implementación de biohuertos y la recuperación de alimentos.

Ramos sostuvo que estas medidas buscan complementar los recursos disponibles, pero remarcó que no pueden reemplazar la responsabilidad del Estado de garantizar la alimentación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

“Nosotros hemos empezado también a hacer nuestros propios biohuertos, a sembrar nuestros propios alimentos, pero no va a quedar en manos de nosotros”, afirmó.

La dirigente también alertó sobre el impacto que la inseguridad alimentaria puede tener en niños y adultos mayores, particularmente ante problemas como la anemia y la desnutrición.

En ese contexto, las ollas comunes buscan que el Ejecutivo adopte medidas antes de que las eventuales dificultades climáticas y económicas del próximo año compliquen aún más su capacidad de atención.

Ramos, además, advirtió que las organizaciones podrían volver a movilizarse si no obtienen una respuesta concreta de las autoridades. Recordó que las ollas comunes han realizado protestas desde 2020 y 2021 para exigir medidas de protección y el reconocimiento de sus demandas.

La dirigente sostuvo que el objetivo es que el Gobierno y las organizaciones trabajen de manera conjunta para garantizar el abastecimiento de alimentos y evitar que las familias más vulnerables sean las principales afectadas por un eventual deterioro de las condiciones económicas y climáticas durante el 2027.