‘Los Trujillanos’ habrían eliminado a Betsy Mallma, presidenta del programa Olla Común

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La Policía identificó, ubicó y capturó, en tiempo récord, a presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Trujillanos’, liderados por alias Pitbull, posiblemente vinculados a la extorsión y asesinato de Betsy Mallma, presidenta de la olla común Virgen de las Mercedes, quien fue atacada a balazos en San Juan de Miraflores.

De acuerdo a la información policial, personal policial del grupo Grecco, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) logró la desarticulación de esta red que tendría injerencia delictiva en San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Sur, vinculada presuntamente a delitos de extorsión, cobro de cupos, armas de fuego y homicidios bajo la modalidad de sicariato.

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Said Rafel Cayo Ganto (20) alias Cabezón o Muelas, viene siendo interrogado por las autoridades.

Ante dicha captura, detectives especializados de la División de Homicidios de la Dirincri efectuaron el análisis criminal y contrastación de información, advirtiendo elementos de interés respecto a hechos de sicariato que esa unidad viene investigando en coordinación con el Ministerio Público, particularmente los ocurridos el 17 de junio y 28 de agosto del 2026, ambos en San Juan de Miraflores.

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El primer hecho corresponde al homicidio de Fani Teresa Bisso Falla (54), ocurrido en el jirón Mariano Pastor Sevilla n.° 115, zona de Pamplona. Según la PNP la información que tienen es que vincularía al sujeto conocido como alias “Muelas” con dicho asesinato.

Esto, sin embargo, está siendo materia de corroboración dentro de la correspondiente investigación fiscal. El documento balístico confirma que en ese escenario fue recogido un casquillo calibre 9 x 19 mm.

El segundo hecho corresponde al sicariato de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, ocurrido el 28 de agosto, cuando fue atacada por sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal en Pamplona Alta. En la escena del crimen peritos de balística forense recogieron siete casquillos de arma de fuego, los cuales fueron sometidos a estudio mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (Ibis).

De acuerdo a los agentes de la Dirincri, como es de de especial relevancia criminalística, el procesamiento en el sistema Ibis estableció correlación balística entre los casquillos recuperados en el sicariato de Betsy Mallma y los elementos balísticos del homicidio de Fani Bisso, constituyendo un elemento técnico que vincula ambos casos y fortalece la línea investigativa sobre el empleo recurrente de una misma arma de fuego y la posible actuación de una misma estructura criminal.

Los agentes de la Dirincri señalan asimismo, que el análisis Ibis estableció que los casquillos del caso Betsy Mallma también guardan relación balística con dos casquillos calibre 9 x 19 mm recuperados en el homicidio de Tairon York Carabalí Pucariyo, ocurrido el 25 de enero del 2025 en Pamplona, evidenciándose de esta manera una conexión balística entre tres hechos de sangre registrados en la misma jurisdicción.

De otro lado, según la Policía nacional, la información obtenida en las investigaciones señala que Betsy Mallma habría mantenido una relación sentimental con Jesús Ramos Tito (a) “La Polla”, quien estaría vinculado al cobro de cupos y extorsiones a obras de construcción civil en San Juan de Miraflores.

Asimismo, se determinó que los integrantes de la banda “Los Trujillanos”, liderada por (a) “Pitbull”, también estaría buscando mantener hegemonía sobre dichas actividades ilícitas, configurándose como línea investigativa una posible disputa por el control territorial y las economías criminales derivadas de la extorsión y cobro de cupos.

En consecuencia, señala la PNP, la captura ejecutada por el grupo Grecco, aunada al análisis criminal desarrollado por detectives de la División de Homicidiols y la correlación balística establecida mediante el sistema Ibis, permitirá profundizar las investigaciones policiales de los referidos hechos de sicariato, determinar la posible participación de integrantes “Los trujillanos”, establecer responsabilidades individuales e identificar, ubicar y capturar a los autores materiales, determinadores y demás integrantes de la estructura criminal involucrados en estos hechos de sangre.