Piura bajo intenso calor: ciudad soportó 37,2 °C el fin de semana y Senamhi prevé altas temperaturas hasta el martes 24 de noviembre El calentamiento anómalo del mar, con temperaturas 7 °C superiores a lo normal, intensifica el calor. Se instó a la población a limitar la exposición solar y cuidar la salud.

Senamhi emitió un aviso meteorológico alertando sobre peligros moderados a extremos en cinco provincias. Se aconseja a los ciudadanos protegerse del sol y mantenerse hidratados.

Senamhi emitió un aviso meteorológico alertando sobre peligros moderados a extremos en cinco provincias. Se aconseja a los ciudadanos protegerse del sol y mantenerse hidratados. Foto: composición LR

Las altas temperaturas continúan en la región Piura, donde los termómetros alcanzaron los 37,2 °C el sábado 21 de noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que estas condiciones se mantendrán hasta el martes 24, con registros elevados en distintos sectores de la costa y sierra norte.

El incremento del calor está relacionado, entre otros factores, con el calentamiento anómalo del mar frente al litoral norte, que presenta temperaturas de hasta 7 °C por encima de sus valores habituales. Ante este escenario, la institución recomendó reducir la exposición directa al sol y reforzar los cuidados para evitar problemas de salud asociados a las altas temperaturas.

Video destacado ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 17/11/26 | La República - LR+

Senamhi identifica las zonas de Piura con temperaturas superiores a los 35 °C

Los registros de las estaciones meteorológicas de la Dirección Zonal 1 del Senamhi muestran que varios puntos de Piura experimentaron temperaturas superiores a los 35 °C durante el sábado 21 de noviembre. El valor más elevado correspondió a Mallares, ubicado en la provincia de Sullana, donde se alcanzaron los 37,2 °C.

Otras localidades también reportaron cifras cercanas a ese registro. San Miguel, en Catacaos, llegó a los 37 °C, mientras que la estación de Miraflores, en la ciudad de Piura, registró 36 °C. Por su parte, Lancones presentó una temperatura máxima de 35 °C, de acuerdo con la información meteorológica de la entidad.

El comportamiento del clima también está asociado a las condiciones térmicas del océano frente a la costa norte. Según los especialistas, las anomalías positivas de hasta 7 °C en la superficie marina contribuyen a generar un ambiente cálido y húmedo, que incrementa la sensación de bochorno. Esta característica puede mantenerse incluso durante las horas de la noche.

Alerta meteorológica comprende cinco provincias y Senamhi recomienda protegerse del calor

El pronóstico de temperaturas elevadas está incluido en el Aviso Meteorológico Regional N.° 213, emitido para el periodo comprendido entre el 21 y el 24 de noviembre. El documento advierte sobre el aumento de los valores diurnos en localidades de la costa y sierra norte, con niveles de peligro que pueden variar entre moderado, fuerte y extremo, según las características de cada sector.

En el departamento de Piura, la advertencia contempla zonas de las provincias de Sullana, Piura, Paita, Talara y Sechura. Durante la vigencia del aviso, el Senamhi mantendrá el seguimiento de las condiciones atmosféricas y comunicará cualquier actualización mediante sus pronósticos y reportes oficiales.

Frente a la persistencia del calor, la institución pidió a los ciudadanos evitar permanecer durante periodos prolongados bajo los rayos solares, sobre todo en los horarios de mayor radiación ultravioleta. También recomendó consumir suficiente agua y utilizar medidas de protección frente a la exposición solar.

Las precauciones deben reforzarse en el caso de los niños, adultos mayores y otras personas vulnerables a las altas temperaturas. Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos para la salud mientras continúen las condiciones meteorológicas advertidas para la región.