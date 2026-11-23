LO FALSO:

La imagen muestra una extensa zona de playa expuesta en Paita tras un retroceso del mar.

LO VERDADERO:

La imagen presenta inconsistencias visuales, como deformaciones y superposiciones en las personas, además de embarcaciones perfectamente alineadas y sin inclinación natural.

Las herramientas especializadas identificaron indicios de generación mediante inteligencia artificial.

En el contexto de los recientes sismos ocurridos en el Perú, se viralizó en redes sociales una imagen que muestra una extensa zona de playa expuesta en Paita, luego de un inusual retroceso del mar. Las publicaciones presentan la fotografía como un registro real de este fenómeno en la costa peruana y la relacionan con los movimientos telúricos recientes. Sin embargo, la imagen es falsa y fue generada con inteligencia artificial.

Viral en redes. Foto: Facebook

La publicación con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde acumula más de 500 ‘Me gusta’, 32 comentarios y ha sido compartida en más de 150 ocasiones.

Viralidad de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Al realizar una revisión visual del material, se identificaron diversas inconsistencias que ponen en duda su autenticidad. Entre ellas, destacan las deformaciones y superposiciones poco naturales en las personas que aparecen en la escena, características frecuentes en imágenes generadas con IA. Asimismo, las embarcaciones que se observan sobre la zona de playa expuesta aparecen perfectamente alineadas y sin una inclinación aparente, pese al supuesto retiro del mar. Estos detalles evidencian anomalías en la composición de la imagen que no corresponden a una representación visual convincente de una situación real.

Inconsistencias en la imagen. Foto: Facebook

Las embarcaciones no se escoran. Foto: Facebook

Para comprobar la autenticidad de la imagen viral, esta fue sometida a herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, SynthID identificó que el material fue creado con inteligencia artificial de OpenAI, lo que constituye un indicio de su origen artificial y refuerza que la fotografía no corresponde a un registro real del supuesto retroceso del mar en Paita.

Análisis de la imagen viralizada con SynthID. Foto: SynthID

Por su parte, Hive Moderation arrojó un resultado de 82,6% de probabilidad de que la imagen haya sido generada con inteligencia artificial.

Análisis de la imagen viralizada con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Asimismo, Sightengine identificó indicios de generación artificial y obtuvo un resultado de 95%.

Análisis de la imagen viralizada con Sightengine. Foto: Sightengine

Conclusión

En conclusión, es falsa la imagen que muestra un supuesto retroceso del mar en Paita tras los recientes sismos en el Perú. Las inconsistencias visuales identificadas y los resultados de las herramientas especializadas confirmaron que el material fue generado con inteligencia artificial, por lo que no constituye un registro real de este fenómeno en la costa peruana.