Osinergmin brinda recomendaciones para prevenir accidentes eléctricos ante lluvias intensas Osinergmin recuerda las medidas que deben adoptar las familias y cómo reportar fallas o peligros en las redes eléctricas ante las fuertes lluvias.

La humedad, los cables expuestos y las conexiones eléctricas defectuosas pueden aumentar el riesgo de accidentes durante las precipitaciones. Foto: Difusión

La humedad, los cables expuestos y las conexiones eléctricas defectuosas pueden aumentar el riesgo de accidentes durante las precipitaciones. Foto: Difusión

Ante el pronóstico de fuertes precipitaciones en diversas zonas del país por efecto del Fenómeno El Niño, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Osinergmin, invoca a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención en el hogar y la vía pública, para evitar accidentes eléctricos.

Si se registra agua o excesiva humedad en el interior de la vivienda, se debe evitar el contacto con tomacorrientes y aparatos eléctricos. Sólo, de ser posible y siempre que sea seguro hacerlo, se recomienda previamente bajar la llave general del tablero eléctrico para cortar el suministro de energía.

Asimismo, no se debe volver a conectar la electricidad mientras persista la presencia de agua o humedad. Antes de restablecer el servicio, las instalaciones eléctricas de la vivienda deben ser revisadas por un técnico calificado, quien deberá verificar que se encuentren en condiciones seguras.

Revisar las instalaciones eléctricas

A manera de prevención, Osinergmin, recomienda verificar regularmente cables, tomacorrientes, interruptores, enchufes, tablero, puesta a tierra y dispositivos de protección, y realizar mantenimiento cuando se detecte alguna deficiencia. Asimismo, los hogares deben contar en su tablero eléctrico con interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales, ya que contribuyen a proteger a las personas y las instalaciones frente a sobrecargas, cortocircuitos y fugas de corriente que podrían ocasionar electrocuciones.

La revisión, mantenimiento o reparación de las instalaciones eléctricas debe ser realizada únicamente por un técnico electricista calificado.

Precaución en la vía pública

Durante las lluvias, también es importante extremar las precauciones en calles y espacios públicos. No se debe tocar ni acercarse a postes, redes eléctricas, cables caídos o árboles que pudieran estar en contacto con el cableado eléctrico aéreo, debido al riesgo de una descarga eléctrica.

Si se observa que ramas o árboles se encuentran próximos a las redes eléctricas, se recomienda comunicarlo inmediatamente a la empresa eléctrica correspondiente para que adopte las medidas de seguridad necesarias.

Osinergmin supervisa de manera permanente la infraestructura eléctrica para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas eléctricas y contribuir a la seguridad de los usuarios.

Aplicativo Facilito para denuncias y reportes

Ante una emergencia o para reportar situaciones de riesgo relacionadas con los servicios de electricidad e hidrocarburos, la ciudadanía puede comunicarse con Osinergmin a través de la línea 1840 o el aplicativo Facilito. Por ejemplo, se pueden reportar deficiencias en el alumbrado público, interrupciones del servicio eléctrico y situaciones de riesgo, como postes inclinados o caídos y cables sueltos en la vía pública.

En línea, los reportes son enviados a la empresa eléctrica correspondiente, mientras que Osinergmin supervisa que se brinde la atención respectiva. Los ciudadanos pueden hacer seguimiento a sus denuncias e indicar si están conformes con la respuesta recibida. Link de descarga gratuita de Facilito: https://bit.ly/4fgbyvo?r=qr

Osinergmin recibe reportes de riesgos eléctricos mediante la línea 1840 y el aplicativo Facilito, y supervisa su atención. Foto: Difusión

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