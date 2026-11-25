¿Buscas trabajo? Feria laboral en Ate ofrecerá más de 2.000 vacantes este 30 de noviembre : revisa el horario, lugar y requisitos para postular La feria se llevará a cabo en la plaza principal de Huaycán, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. La entrada es libre y los asistentes podrán entregar su currículum y participar en evaluaciones con empresas presentes en el evento.

Más de 2.000 vacantes laborales estarán disponibles el lunes 30 de noviembre en una feria de empleo organizada en Huaycán, distrito de Ate. La actividad, impulsada por la Municipalidad Distrital de Ate junto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), convocará a empresas privadas que buscan incorporar trabajadores a sus diferentes áreas.

La jornada estará dirigida a personas desempleadas, quienes buscan acceder a su primer empleo y ciudadanos interesados en cambiar de puesto laboral. Los asistentes podrán acercarse gratuitamente para conocer las ofertas disponibles, entregar sus documentos y participar en los procesos de evaluación de las compañías que estarán presentes.

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Feria de empleo en Huaycán: ¿dónde se realizará y cuál será el horario?

La convocatoria tendrá lugar en la plaza principal de Huaycán, ubicada en la avenida José Carlos Mariátegui, en el cruce con la avenida 15 de Julio. La atención se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Los interesados podrán acudir durante ese horario para revisar las oportunidades ofrecidas por las empresas participantes y presentar sus candidaturas. El ingreso será libre, por lo que no tendrán que pagar para acceder a la feria ni realizar algún desembolso para participar en la convocatoria.

La sede permitirá recibir a ciudadanos de Huaycán, otros sectores de Ate y zonas cercanas que busquen incorporarse al mercado laboral. La iniciativa reunirá a compañías privadas que ofrecerán puestos de trabajo para distintos perfiles.

La feria se llevará a cabo en la plaza principal de Huaycán, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿Cuáles son los requisitos para postular a las más de 2.000 vacantes?

Los interesados en participar en la feria laboral deberán tener en cuenta los siguientes documentos y recomendaciones para presentar su candidatura ante las empresas participantes: