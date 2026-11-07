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Dos vecinos buscan voluntarios para alojarse gratis en su granja de Francia: trabajarían 10 horas semanales y no incluye comida

Los viajeros deben asumir sus gastos de manutención y colaborar en el cuidado de animales. Se requiere experiencia previa en trabajos forestales.

Florence, residente en Broissia, Francia, ofrece hospedaje en su finca rural a cambio de diez horas semanales de trabajo en el campo. La convocatoria está disponible en Workaway.
Florence, residente en Broissia, Francia, ofrece hospedaje en su finca rural a cambio de diez horas semanales de trabajo en el campo. La convocatoria está disponible en Workaway. | Composición LR/Workaway
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Florence, residente de Broissia en el Jura francés, ofrece una habitación privada dentro de su finca rural a cambio de diez horas semanales de apoyo en las faenas del campo, según informa Vozpópuli. La convocatoria, difundida mediante la plataforma Workaway, requiere que los viajeros asuman los costes de su manutención diaria.

En la presentación del anuncio, la anfitriona aclara su situación personal sobre el tiempo disponible: "Estudio Derecho a distancia y dispongo de poco tiempo para atender los proyectos de la casa". Por ese motivo, junto a su vecino Emile, requiere personas autosuficientes orientadas al cuidado animal, la atención del huerto y la convivencia ecológica.

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¿Cuáles son las funciones clave para hospedarse sin costo en la finca francesa?

La estancia colaborativa en el predio rural abarca el manejo de animales y labores de cultivo. Entre las obligaciones principales destacan la atención de cabras y gallinas, la extracción manual de leche, el traslado del ganado hacia diversos prados y la colocación de cercados. Asimismo, la vacante requiere acondicionar los terrenos para la siembra y realizar el mantenimiento general de la propiedad.

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Para aplicar, los interesados deben ser autónomos, eficientes y contar con experiencia en manejo animal. Foto: Workaway

Para aplicar, los interesados deben ser autónomos, eficientes y contar con experiencia en manejo animal. Foto: Workaway

El trabajo forestal exige experiencia previa de forma obligatoria, según precisa la publicación en la plataforma de intercambios. Estas faenas incluyen la preparación de madera para la época de frío, la limpieza de la zona arbolada y la realización de reformas dentro del inmueble. Florence menciona el movimiento de troncos pesados y el uso de motosierra, lo que confirma la exigencia física del voluntariado.

Los participantes deben asumir responsabilidades domésticas adicionales fuera de las horas asignadas al campo. La elaboración de comidas, el aseo del hogar y la gestión del sanitario ecológico resultan indispensables para mantener la armonía del grupo. La responsable espera que todos asuman estas obligaciones cotidianas, de modo que el compromiso diario se extiende más allá de la producción agrícola.

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¿Cuáles son los requisitos y gastos para ser voluntario con Florence en Workaway?

Florence busca colaboradores autónomos, eficientes y con sentido del humor que cuenten con antecedentes en el manejo animal. “Busco voluntarios confiables, autónomos, eficientes y con experiencia”, destaca la anfitriona en su presentación traducida del inglés. El proceso de selección contempla un formulario detallado y una entrevista telefónica previa al viaje.

Los postulantes deben aceptar condiciones austeras en una vivienda con baño seco exterior y sin conexión al transporte público. Asimismo, el perfil exige una estancia mínima de 30 días para vivir la experiencia en el campo. Todas estas pautas quedan claras antes de confirmar la recepción de los visitantes.

En cuanto a los gastos, los medios Vozpópuli y OKDiario señalan que la alimentación no corre por cuenta de la dueña, por lo que el participante aporta dinero para las comidas o gestiona sus propios insumos. Además, la plataforma requiere el pago de una suscripción anual activa. El importe exacto del mantenimiento diario se acuerda directamente con la organizadora previo al traslado.

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