Este hospital público ofrece 2 plazas en el área de atención con sueldo de S/6.666,40: conoce los requisitos para postular Los interesados deben presentar su CV en la Mesa de Partes del hospital hasta el 2 de diciembre. Se requiere experiencia, formación acreditada y habilitación profesional vigente para postular a estas plazas.

El Hospital II-2 Tarapoto abrió una convocatoria para incorporar a dos profesionales médicos, uno para el puesto de médico y otro para médico especialista en Medicina Interna. Ambos empleos ofrecen una remuneración mensual de S/6.666,40 y requieren experiencia laboral previa, formación acreditada y habilitación profesional vigente.

Los profesionales interesados deberán presentar su currículo vitae documentado hasta el 2 de diciembre en la Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora 1400, ubicada en Jr. Ángel Delgado Morey N.° 503, distrito de Tarapoto. La recepción de documentos se realizará de 7:30 a. m. a 3:30 p. m, según lo establece en el portal de Convocatorias de Trabajo.

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¿Qué requisitos deben cumplir los médicos para acceder a las plazas en el Hospital II-2 Tarapoto?

La convocatoria establece requisitos diferenciados según el puesto, tanto en formación académica como en experiencia laboral y capacitación. Los candidatos deberán acreditar los siguientes perfiles:

Puesto de médico

Formación académica: Título universitario en Medicina, colegiatura y habilitación profesional vigente.

Título universitario en Medicina, colegiatura y habilitación profesional vigente. Experiencia general: Tres años.

Tres años. Experiencia específica: Dos años relacionados con el cargo o la materia.

Dos años relacionados con el cargo o la materia. Experiencia en el sector público: Un año.

Un año. Cursos y especializaciones: Capacitación en Ecografía Fetal, Doppler Materno Fetal, Hands on en Patología Mamaria, Procedimientos Percutáneos o especialidades afines.

Capacitación en Ecografía Fetal, Doppler Materno Fetal, Hands on en Patología Mamaria, Procedimientos Percutáneos o especialidades afines. Horas de capacitación: Mínimo 90 horas no acumulables.

Puesto de médico especialista en Medicina Interna

Formación académica: Título universitario de médico especialista en Medicina Interna, colegiatura y habilitación profesional vigente.

Título universitario de médico especialista en Medicina Interna, colegiatura y habilitación profesional vigente. Experiencia general: Tres años.

Tres años. Experiencia específica: Dos años en la función o materia.

Dos años en la función o materia. Experiencia en el sector público: Un año.

Un año. Cursos y especializaciones: Soporte Vital Básico y Avanzado (BLS/ACLS), Manejo Integral de Urgencias y Emergencias Médicas, Electrocardiografía, Ecografía Básica o especialidades afines al puesto.

Soporte Vital Básico y Avanzado (BLS/ACLS), Manejo Integral de Urgencias y Emergencias Médicas, Electrocardiografía, Ecografía Básica o especialidades afines al puesto. Horas de capacitación: Mínimo 90 horas no acumulables.

Para participar, los candidatos deberán cumplir con todas las condiciones del perfil al momento de la inscripción, contar con disponibilidad inmediata y no haber sido destituidos de la Administración Pública o privada durante los últimos cinco años. También deberán estar libres de inhabilitaciones administrativas o judiciales para ejercer su profesión, contratar con el Estado o desempeñar funciones públicas.

Los postulantes extranjeros podrán participar si sus títulos profesionales y especialidades cuentan con reconocimiento de la Sunedu. En tanto, los trabajadores bajo suplencia o contrato CAS, correspondiente al Decreto Legislativo N.° 1057, podrán inscribirse sin renunciar previamente, siempre que acrediten su experiencia laboral.

La institución publicará los resultados de las etapas del proceso y las comunicaciones del comité de selección en el portal oficial de la OGESS Especializada: www.hospitaltarapoto.gob.pe. Los documentos de capacitación deberán tener una antigüedad máxima de cinco años; no se admitirán diplomas sin fechas, créditos u horas, ni archivos ilegibles durante la evaluación curricular.