PNP captura en San Juan de Lurigancho a dos presuntos integrantes de 'Los Injertos del Este' investigados por raqueteo y extorsión Ambos tienen antecedentes por delitos de robo agravado y tráfico ilícito de drogas, y se les investiga por el uso de la modalidad del raqueteo en sus delitos.

Dos presuntos miembros de "Los Injertos del Este" fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú en San Juan de Lurigancho durante un operativo contra el crimen organizado.

Dos presuntos miembros de "Los Injertos del Este" fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú en San Juan de Lurigancho durante un operativo contra el crimen organizado. Foto: difusión

Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Injertos del Este” fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante un operativo realizado en San Juan de Lurigancho. Según informó el Ministerio del Interior (Mininter), ambos estarían vinculados con robos agravados a mano armada y también son investigados por posibles delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

La intervención se realizó la noche del sábado 21 de noviembre en el pasaje Huacho, como resultado de acciones de inteligencia y seguimiento de la Región Policial Lima Centro. Los detenidos fueron identificados como Christian García Almeida, de 41 años, conocido como “Loco Cri”, y Luiggy Len Fong Rivera, de 43 años, alias “Criollo”.

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Mini Uzi, explosivo y drogas: lo incautado durante el operativo en San Juan de Lurigancho

Durante el registro, los policías encontraron una subametralladora Mini Uzi de calibre 9 milímetros, una cacerina con nueve municiones y un artefacto explosivo cilíndrico. La composición y las condiciones de funcionamiento de este último serán evaluadas por personal especializado.

El Mininter también informó sobre el decomiso de 274 envoltorios de pasta básica de cocaína, 17 bolsas con presunta marihuana, un teléfono celular y dinero en efectivo. Además, las autoridades señalaron que “Loco Cri” sería la persona que aparece en un video realizando disparos al aire con una Mini Uzi, cuyas características coincidirían con el arma hallada en la intervención.

De acuerdo con la información policial, los detenidos registrarían denuncias anteriores por presuntos delitos como robo agravado y tráfico ilícito de drogas. La organización investigada habría utilizado la modalidad del raqueteo, que consiste en amenazar a las víctimas con armas para quitarles sus pertenencias.