Ola de violencia en Lima y Callao: asesinan a mototaxista con pasajero a bordo y a madre cerca de su casa Dos ataques armados registrados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes dejaron dos víctimas mortales en el Callao y Ate. Los crímenes estarían relacionados con amenazas extorsivas y un presunto ajuste de cuentas por tráfico de terrenos.

Liliana Nique Calderón falleció dentro de su vehículo, según informes, en un ajuste de cuentas por tráfico de terrenos.

Liliana Nique Calderón falleció dentro de su vehículo, según informes, en un ajuste de cuentas por tráfico de terrenos. Foto: Francisco Erazo/LR

El Callao se volvió a teñir de sangre. Aproximadamente a las 10.00 p. m. del domingo, un mototaxista de la línea Motos de Cárcamo fue asesinado mientras realizaba un servicio con un pasajero a bordo. Horas después, otro ataque armado acabó con la vida de una madre de familia en el distrito de Ate.

Jordi Tello (26) era un joven padre de familia que trabajaba como mototaxista en la ruta de la avenida Argentina y el jirón Cárcamo, en el Cercado de Lima. Cuando llegó a la cuadra 8 de la calle Enrique Meiggs, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos descendió del vehículo y disparó directamente contra la cabina del conductor.

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El pasajero que viajaba en la mototaxi resultó ileso, pero Jordi no corrió la misma suerte. Se trata de la primera víctima mortal desde que, hace dos meses, la empresa comenzó a recibir amenazas de una banda criminal identificada como 'La Federación'.

Compañeros y familiares de Jordi señalaron que, desde el inicio de las amenazas, los trabajadores se han visto obligados a pagar un cupo diario de cinco soles a esta organización criminal.

Jordi alquilaba la mototaxi para sacar adelante a sus dos menores hijos. Ahora, tras su asesinato, ambos quedan en la orfandad.

A lo largo de la calle Enrique Meiggs hay cámaras de seguridad cuyas imágenes la Policía Nacional ya se encuentra recabando para reconstruir la ruta de escape e identificar a los responsables del crimen.

Madre de familia fue asesinada de 14 disparos en Ate

Horas después, alrededor de las 4.15 a. m. del lunes, Liliana Nique Calderón (45) fue asesinada a pocos metros de su domicilio, en la zona conocida como Pariachi, distrito de Ate.

La mujer se encontraba dentro de su vehículo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta la interceptaron en la cuadra 3 de la avenida El Pozo. Los sicarios dispararon a quemarropa contra la puerta del piloto.

Un vecino escuchó las detonaciones y alertó a las autoridades. Testigos señalaron que, cuando Liliana llegaba a su domicilio en su camioneta blanca, de placa ARD-650, los atacantes abrieron fuego contra ella.

Catorce disparos terminaron con la vida de la mujer, quien falleció al interior del vehículo. Tras el ataque, uno de los residentes indicó que los sujetos huyeron en dirección a Huaycán.

Testimonios recogidos en la zona señalaron que Liliana se había mudado recientemente al inmueble. La víctima deja cinco hijos en situación de orfandad.

Información policial señala que el ataque estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de terrenos en la zona de Huaycán.