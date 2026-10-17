Es falso que EsSalud haya publicado una convocatoria laboral de 80 plazas para profesionales de la salud y otras áreas

LO FALSO:

EsSalud ha publicado una convocatoria laboral de 80 plazas para profesionales de la salud y otras áreas.

LO VERDADERO:

El material presenta inconsistencias: datos de contacto inválidos, errores ortográficos y falta de uniformidad en la denominación de los puestos.

La supuesta oferta fue compartida por páginas con menos de diez seguidores y sin vínculo oficial con EsSalud.

La entidad, a través de sus canales oficiales, indicó que se trataba de contenido falso y advirtió sobre el riesgo de posibles estafas.

En las últimas semanas, se han difundido en Facebook publicaciones que atribuyen al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) una convocatoria laboral de 80 plazas en distintas especialidades del sector salud y otras áreas.

En estas, además, se detallan supuestos beneficios y requisitos para postular, y se invita a los interesados a comunicarse a un número telefónico o ingresar a un enlace compartido en sus descripciones.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Descripciones atribuidas a los posts. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Se identificaron varias inconsistencias. En primer lugar, el número proporcionado en la descripción no corresponde a uno oficial de EsSalud y el enlace no dirige a ninguna página de la institución.

En segundo lugar, la gráfica mezcla nombres de especialidades (anestesiología, obstetricia, pediatría, etcétera) con denominaciones de profesiones (asistente social, químico farmacéutico, licenciadas en enfermería, etcétera). Además, alterna entre el singular y el plural, por lo que no presenta uniformidad.

A ello se suman errores ortográficos en los nombres de algunas especialidades, como “cardiólogia”, “anatómia apologíca” y “ginecólogia”.

Errores en la escritura de las especialidades. Foto: Facebook

Las publicaciones fueron difundidas por páginas de Facebook como ‘Contigo siempre Essalud’ y ‘Humanidad essalud’, que, hasta el cierre de esta nota, cuentan con solo 7 y 0 seguidores, respectivamente. Ambas fueron creadas en 2026 y sus publicaciones se dedican a difundir contenido de este tipo, sin acreditar algún vínculo oficial con la institución.

Detalle de una de las páginas que compartió el post. Foto: Facebook | Composición: LR

Detalle de otra de las páginas que compartió el post. Foto: Facebook | Composición: LR

EsSalud: “¡Atención! No te dejes engañar”

Para contrastar la información presentada en el punto anterior, se revisaron los canales oficiales de EsSalud, mismos en los que no se encontró la convocatoria difundida en Facebook. En cambio, se halló un aviso de la propia institución que la desmentía.

EsSalud se pronunció al respecto. Foto: EsSalud

“¡Atención! No te dejes engañar” indicaba al iniciar. Luego advirtió sobre los riesgos de compartir datos personales, documentos y contraseñas, así como de realizar pagos a personas vinculadas con estas supuestas ofertas.

Asimismo, recomendó consultar información a través de sus canales oficiales para prevenir posibles estafas.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se han difundido publicaciones que atribuyen falsamente a EsSalud una convocatoria laboral de 80 plazas para profesionales de la salud y otras áreas. Sin embargo, presentan inconsistencias en los datos de contacto, errores ortográficos y falta de uniformidad en la denominación de los puestos. Además, fueron compartidas por páginas con menos de diez seguidores y sin vínculo oficial con la institución. Esta, de hecho, desmintió la oferta vía redes sociales y advirtió sobre el riesgo de posibles estafas.