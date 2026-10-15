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Nuevas convocatorias laborales: MTPE anuncia miles de vacantes y nuevas fechas para octubre

El Ministerio de Trabajo ofrecerá miles de oportunidades laborales en cuatro distritos de Lima. Una de las jornadas contará con más de 90 empresas participantes.

Nueva convocatoria laboral
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció nuevas jornadas de contratación para octubre de 2026, dirigidas a ciudadanos interesados en conseguir un empleo formal.

Las actividades se desarrollarán en Villa El Salvador, Jesús María, Chosica y San Juan de Lurigancho, donde diversas empresas privadas pondrán a disposición miles de puestos de trabajo. Entre los eventos más importantes destaca una megaferia que ofrecerá más de 4.000 vacantes.

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MTPE anuncia nuevas convocatorias laborales en Lima: fechas y distritos

Las actividades comenzarán el lunes 19 de octubre en Villa El Salvador, con una convocatoria destinada a cubrir puestos de operarios de almacén para una empresa dedicada al mejoramiento del hogar y la construcción.

Posteriormente, el miércoles 21 de octubre, la sede principal del MTPE en Jesús María recibirá una nueva edición del Chambatón. Durante esta jornada se ofrecerán más de 145 oportunidades para almaceneros, reponedores y vendedores de una empresa especializada en productos deportivos.

El jueves 22 de octubre será el turno de Chosica, donde se realizará una Maratón del Empleo con más de 1.200 vacantes para diferentes perfiles ocupacionales.

La actividad de mayor alcance está prevista para el lunes 26 de octubre en San Juan de Lurigancho. Ese día, más de 90 empresas privadas participarán en una megaferia laboral que pondrá a disposición de los asistentes más de 4.000 oportunidades de contratación.

¿Dónde será la megaferia de empleo y cómo participar?

La Megaferia del Empleo de San Juan de Lurigancho se desarrollará el 26 de octubre, desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m., en el cruce de las avenidas Próceres de la Independencia y Jardines Oeste.

El evento estará dirigido a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos que busquen incorporarse al mercado laboral. Los interesados tendrán la posibilidad de acercarse directamente a los representantes de las empresas para conocer los puestos disponibles y presentar sus postulaciones.

Asimismo, se brindarán servicios gratuitos de orientación para preparar entrevistas laborales, mejorar el currículum y gestionar el Certificado Único Laboral, documento que reúne información importante para los procesos de contratación.

Estas convocatorias se realizan luego de que el MTPE reportara la incorporación de 14.931 personas a puestos de trabajo formales entre agosto y octubre de 2026. De esa cantidad, 4.392 contrataciones correspondieron a Lima Metropolitana.

Durante el mismo periodo, el ministerio desarrolló 124 actividades vinculadas con la promoción del empleo. Además, informó que su Bolsa de Trabajo atendió a 15.603 personas en Lima y proporcionó servicios de intermediación laboral a otros 6.263 ciudadanos.

Con las próximas jornadas, el sector busca ampliar las posibilidades de contratación y facilitar el contacto entre las empresas que necesitan trabajadores y las personas interesadas en acceder a un empleo formal.

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