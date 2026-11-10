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Sujetos prenden fuego a portón del mercado El Chaco en SMP: PNP investiga presunta extorsión

Las cámaras de videovigilancia captaron a dos sujetos en motocicleta; uno roció un líquido inflamable y provocó el fuego antes de huir. No hubo heridos ni daños en el interior del mercado, pero trabajadores exigen más seguridad.

Ataque contra mercado El Chaco
Ataque contra mercado El Chaco | Composición LR / ExitosaComposición LR / Exitosa
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Un nuevo ataque contra el comercio se registró en Lima Metropolitana. Sujetos desconocidos atacaron el portón del Mercado El Chaco, ubicado en la cuadra 18 del jirón El Chaco, en el distrito de San Martín de Porres, tras prender fuego a la estructura durante la madrugada del lunes 9 de noviembre.

Según las cámaras de videovigilancia, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo alrededor de las 2.22 a. m. y luego se dirigió hacia el portón del mercado para rociar un líquido inflamable. Segundos después, sacó un encendedor y provocó el fuego antes de huir junto a su cómplice.

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Ataque provocó daños en la puerta del mercado

El atentado dejó daños visibles en la puerta del establecimiento, que terminó parcialmente quemada. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni tiendas afectadas en el interior, ya que las llamas no llegaron a expandirse por todo el negocio.

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A pesar del ataque, los 140 puestos del mercado atendieron con normalidad durante la mañana del lunes. Sin embargo, los trabajadores expresaron su preocupación por lo ocurrido y exigieron mayor seguridad en la zona, ya que afirman no haber sufrido ataques previos.

Policía no descarta un presunto acto extorsivo

La Policía Nacional (PNP) inició las investigaciones del caso y no descartó que el ataque se haya producido como un acto de amedrentamiento para que los comerciantes paguen cupos extorsivos. La hipótesis tendrá que ser verificada durante las diligencias.

Un comerciante que aseguró tener más de 15 años trabajando en el mercado El Chaco afirmó que el establecimiento nunca recibió algún tipo de extorsión. “Yo tengo más de 15 años trabajando de noche aquí y nunca los han extorsionado. Nunca ha pasado nada, esto es la primera vez”, dijo a Exitosa.

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