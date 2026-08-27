La rehabilitación cardíaca: mucho más que entrenamiento físico

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

"Uno nunca piensa que te va a tocar a ti…", nos cuenta Héctor, de 67 años. Él es rotundo cuando se le pregunta: "Al principio me daba pereza asistir a las sesiones, pero ahora que estoy terminando, lo voy a echar de menos". Se refiere al Programa de Rehabilitación Cardiaca del Hospital Guillermo Almenara, al que calificó para todos los martes y jueves durante ocho semanas.

Héctor sufrió un infarto agudo. "Afortunadamente podemos decir que se encuentra bien y que después de su paso por la Unidad, estamos convencidos de que va a llevar un estilo de vida más saludable", dice el doctor Juan Sulca Jordan, cardiólogo encargado del programa.

TE RECOMENDAMOS ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

Y lo creemos así a tenor de lo que él mismo nos cuenta: "Todas las mañanas salgo a andar durante 2 horas, tomo al día un litro y medio de agua, como frutas y la sal la he apartado de mi dieta…". Además, su infarto, así como su paso por Rehabilitación, le ha cambiado la vida.

Héctor no quiere dejar pasar la ocasión de destacar la profesionalidad y amabilidad del personal que le ha atendido: enfermeras, fisioterapeutas, cardiólogos, rehabilitadores, endocrinólogos, etc. y resalta lo mucho que ha aprendido de las charlas que contempla este programa muy ilustrativas sobre algunos temas, entre otros, sobre cómo relajarse, los factores de riesgo nutricionales, qué efectos pueden producir los medicamentos, o de cómo la alimentación o el ejercicio influyen en la salud.

PUEDES VER: EsSalud: Creador de la pachamanca más grande del mundo recibe tratamiento renal

Por su parte, Cristina, de 65 años, insiste una y otra vez en lo contenta que está tras su paso por el programa de rehabilitación. Ella sufrió un desmayo el año pasado en su casa que la ha obligado a pasar por quirófano en varias ocasiones, la última para colocarle un cuarto stent.

Solo tiene palabras de agradecimiento para todo el equipo del que dice haber aprendido mucho. "Desconocía que determinados alimentos podían favorecer un infarto…", nos cuenta cuando recuerda lo bien que le han venido los talleres de formación en el programa.

La rehabilitación cardíaca es un programa personalizado de educación y ejercicio. El programa supervisado está diseñado para educar y rehabilitar pacientes adultos con patologías cardiacas y/o factores de riesgo cardiovascular, con el fin de disminuir el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares, mejorar su funcionalidad y calidad de vida a nivel físico, psíquico y social.

Debido a la evidencia abrumadora sobre los beneficios, en 1994 la doctora Lilian Vasallo la estableció como un estándar dentro del protocolo de atención de los pacientes con enfermedad coronaria.

Ella y la licenciada Consuelo Estrada Ganoza, próxima a cumplir 50 años en Essalud, definieron sus objetivos: mejorar la capacidad funcional, reducir la discapacidad e identificar y modificar los factores de riesgo cardiovascular en un intento subsecuente de reducir la morbilidad y mortalidad.

Estrada cuenta con una pasantía en el Hospital Dante Pasanesse, en Sao Paulo, Brasil. "Con el doctor Raúl Ames, que es un apasionado por la rehabilitación cardíaca, y la doctora Rosalía Fernández Coronado quien actualmente está a cargo de la jefatura de la Dirección de cardiología del Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) se está dando un giro multidisciplinario al programa", señala.

PUEDES VER: Cuidado con la hipertensión arterial que no tiene síntomas iniciales

"El retorno a la vida activa, después de una intervención quirúrgica al corazón, ha dejado de ser un hecho providencial en el Hospital Guillermo Almenara. Ello, gracias al programa de recuperación que permite la reinserción de los pacientes asegurados a sus actividades cotidianas", señala la licenciada Beliza Cuéllar Dávalos, quien trabajó 18 años en UCI.

Su especialidad es fisioterapia cardiorrespiratoria y desde marzo se incorporó al programa en reemplazo de la licenciada Angélica Arbulú Paz.

"Este programa de rehabilitación cardiaca está dando excelentes resultados, ofrece un promedio de 300 atenciones mensuales a pacientes asegurados, quienes se están reintegrando a sus actividades diarias", asegura Cuéllar.

Sostiene, además, que cuentan con un moderno gimnasio equipado con máquinas trotadoras y elípticas nuevas, que recién han llegado, lo que permite realizar sesiones de rehabilitación para fortalecer el corazón, posibilitando llevar al asegurado una vida saludable.

El cardiólogo Juan Sulca explica que los pacientes operados, entre ellos los intervenidos de vascularización, los portadores de marcapasos y los que sufrieron infarto de miocardio, son evaluados.

Con el diagnóstico respectivo, los pacientes pasan pruebas como ecocardiograma y ergometría, y según los resultados, ingresan al programa para su recuperación, lo que implica que tengan una atención personalizada (alimentación, rutina de ejercicios, etc.) y un trato humanizado a través de un equipo multidisciplinario.

PUEDES VER: EsSalud: Creador de la pachamanca más grande del mundo recibe tratamiento renal

En efecto, los pacientes no solo se benefician con la rehabilitación física, sino que reciben talleres de psicología, consejería de enfermería y orientación nutricional, aspectos que se interrelacionan dentro del programa.

"He vuelto a nacer en el Almenara", sostiene Héctor. "Ahora estoy rehabilitando mi corazón. Agradezco al equipo multidisciplinario del servicio de rehabilitación cardíaca por el tratamiento. Gracias al Hospital Guillermo Almenara y EsSalud", subraya finalmente.