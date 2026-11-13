Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta 2037: Sala Penal rechaza pedido para que sea excarcelado
La defensa del exasesor del régimen fujimorista pidió que sus penas por casos como Barrios Altos, La Cantuta y otras más sean refundidos en la pena mayor de 25 años. El pedido fue rechazado en mayoría con un voto en discordancia del juez Daniel Cerna Salazar.
La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró infundado, por mayoría, el pedido de Vladimiro Montesinos para refundir sus condenas por los casos Barrios Altos, La Cantuta y otros. De haberse aceptado, la pena de 19 años y 8 meses que cumple actualmente habría sido absorbida por la de 25 años, que venció en junio de este año; permitiéndose así su libertad. Con esta decisión, el exjefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional durante la dictadura fujimorista seguirá en prisión hasta el 30 de setiembre de 2037.
Resolución judicial que niega la refundición de penas para Vladimiro Montesinos
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