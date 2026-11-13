Ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta septiembre de 2037 La Corte Penal Nacional resolvió que no procede fundir sus condenas por homicidio en una sola pena privativa de libertad, sino que estas deben sumarse hasta un máximo de 35 años de cárcel. Por lo cual, al sumar las penas de 25 años más 19 años y 8 meses de prisión, su condena vence el 30 de septiembre de 2037.

Una mala noticia para los fujimontesinistas. El ex asesor presidencial de Alberto Fujimori y ex jefe de facto del desaparecido Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Vladimiro Montesinos Torres continuará en prisión hasta el 30 de septiembre de 2037 en cumplimiento de una sentencia por los asesinatos de los estudiantes de La Cantuta y los pobladores de Pativilca-Caraqueño.

Estaba previsto que Montesinos recupere su libertad este año 2026 por lo que algunos de sus partidarios ya lo promocionaban como asesor de la presidenta Keiko Fujimori. El Ministerio Público también se había pronunciado a favor de considerar que todas las condenas impuestas al ex asesor presidencial se fundían en una sola, la pena mayor de 25 años de cárcel que recibió por el delito de homicidio calificado en relación con la matanza de Barrios Altos.

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Sin embargo, el Poder Judicial ha dicho no. Por mayoría, la Tercera Sala Penal Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declaró infundado el pedido de la defensa de Montesinos para que todas sus condenas se sumen como una sola pena de 25 años de cárcel.

Decisión en mayoría

Parte resolutivo de la sentencia sobre las penas de Montesinos

La resolución, a la que tuvo acceso La República, cuenta con los votos de los jueces superiores Reli Jacinto Callata Vega y Helbert Llerena Lezama, que hacen mayoría en contra del interés de Montesinos. El juez superior Daniel Cerna Salazar emitió un voto en discordia a favor de la refundición de penas.

Callata Vega y Llerena Lezama sustentan su voto en la ley vigente al momento de dictarse las sentencias condenatorias, de acuerdo con diversas modificaciones legales que se vienen aplicando en casos de tráfico ilícito de drogas y terrorismo. Al respecto, se menciona el precedente vinculante establecido en una sentencia por narcotráfico.

En el antiguo Código Penal de 1991 existía la acumulación de condenas en la pena mayor, pero eso cambió radicalmente con la Ley número 28730, de 13 de mayo de 2006, pues desde el día siguiente de esa fecha (…), se suman las penas concretas que corresponden a los delitos cometidos, hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, que no puede exceder de treinta y cinco años de pena privativa de libertad.

Luego, precisan que el nacimiento de una pena se da a partir del momento en que una sentencia condenatoria queda consentida y/o ejecutoriada, no en la fecha en que se cometió el delito, pues eso correspondería con la prescripción de la acción penal y prescripción de la pena, que es otra figura procesal.

Además, señalan que estamos ante un escenario donde el imputado ha cometido múltiples delitos en momentos distintos, los cuales no han sido descubiertos o no han sido procesados oportunamente.

Las dos condenas

En las condenas a Montesinos se tiene una ley modificatoria que suma las penas

Así, se tiene que, con sentencia firme de marzo del 2013, la Primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima condenó a Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito de homicidio calificado, donde se le impuso la pena de 25 años de pena privativa de la libertad efectiva, que se cumplía desde el 25 de junio de 2001 hasta el 24 de junio del 2026.

Este proceso contempló tres casos: la matanza de Barrios Altos del 3 de noviembre de 1991, los pobladores desaparecidos del Santa del 2 de mayo de 1992 y la desaparición del periodista Pedro Yauri, el 24 de junio de 1992.

Luego, el 31 de enero del 2024, se impuso a Vladimiro Montesinos, la pena de 19 años y 8 meses de pena privativa por delito de homicidio calificado en relación con el asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta el 18 de julio de 1992 y el asesinato y desaparición de los pobladores de Caraqueño, en Pativilca, el 29 de enero de 1992.

En este veredicto, inicialmente, los jueces declararon compurgada la pena, es decir, la fundieron con la de 25 años. Sin embargo, en diciembre de 2025, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió que no procedía la fundición de las penas y que la condena vencía el 30 de septiembre del 2037.

Sumatoria de penas

Vladimiro Montesinos en operativo policial antes de su caída política

Ante la existencia de dos sentencias firmes y en proceso de ejecución se debe aplicar, dicen los jueces, lo previsto en el numeral 51 del Código Procesal modificado por la Ley 28730: Si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado, será sometido a proceso penal y la pena que fije el juez se sumará a la anterior hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua, se aplicará únicamente ésta, sin perjuicio de fijarse la reparación civil para el nuevo delito.

Ante lo cual precisan que el cómputo de la pena final en la primera condena fue desde el 25 de junio del 2001 hasta el 24 de junio del 2026, por tanto, ya cumplió la pena de 25 años. En tanto, el cómputo de la segunda fue desde el 31 de enero del 2024, con el descuento por carcelería que ya venía cumpliendo, vencerá el 30 de setiembre del 2037.

Anota que al sumarse ambas condenas, 25 más 19 años y 8 meses se excede el plazo máximo de 35 años de cárcel, por lo que solo se suma hasta ese límite, de lo cual resulta que Montesinos Torres, actualmente de 81 años, recién podrá recuperar la libertad en septiembre de 2037, es decir, seis años después que concluya el mandato presidencial de Keiko Fujimori y cuando tenga 92 años.

Vladimiro Montesinos todavía puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia o, vía un habeas corpus, recurrir al Tribunal Constitucional para lograr una nueva interpretación de la ley penal más favorable a su caso y que le permita recuperar la libertad antes del 2037.