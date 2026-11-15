¿Planeas viajar a Machu Picchu? Sernanp aprueba tarifas promocionales e ingreso gratuito bajo la nueva Ley General de Turismo La Autoridad del Santuario Histórico de Machu Picchu ha aprobado nuevas tarifas promocionales para el ingreso a esta emblemática área natural.

La Autoridad del Santuario Histórico de Machu Picchu aprobó nuevas tarifas promocionales para ingresar a esta área natural protegida, ubicada en la región Cusco. La medida rige desde el 14 de noviembre de 2026 y establece precios diferenciados para visitantes nacionales, extranjeros y menores de edad, además de beneficios de acceso gratuito que se extenderán hasta diciembre de 2027.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Jefatura ANP N.º 017-2026-SERNANP/SHMPI, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. La norma establece que durante las últimas semanas de 2026 varias categorías de visitantes podrán ingresar sin pagar, mientras que desde enero de 2027 comenzarán a aplicarse los nuevos montos promocionales.

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¿Cuánto costará ingresar a Machu Picchu en 2027? Estas son las nuevas tarifas para peruanos y extranjeros

Las tarifas promocionales aprobadas por Sernanp contemplan distintos precios de acuerdo con la procedencia y la edad de los visitantes. Para los extranjeros adultos, desde los 18 años, el ingreso tendrá un costo de S/11 durante todo 2027. En el caso de los menores extranjeros de 3 a 17 años, el precio será de S/5 por persona.

Los visitantes adultos de Colombia, Ecuador y Bolivia, países integrantes de la Comunidad Andina, accederán con una tarifa de S/5. Para los menores de edad procedentes de estas naciones, el monto será de S/3. Por su parte, los peruanos, residentes extranjeros y residentes locales de entre 18 y 65 años pagarán S/5, mientras que los menores de 5 a 17 años tendrán una tarifa de S/3. Estos precios tendrán una vigencia de un día.

Durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026, todas las categorías promocionales mencionadas tendrán un costo de S/0. A partir del 1 de enero de 2027 se aplicarán los montos establecidos para cada grupo.

¿Quiénes podrán ingresar gratis a Machu Picchu hasta diciembre de 2027? Estos son los beneficiarios

La resolución también contempla el acceso gratuito al Santuario Histórico de Machu Picchu para determinados grupos hasta el 31 de diciembre de 2027. Entre ellos se encuentran los residentes del departamento de Cusco, quienes podrán ingresar sin pagar todos los domingos comprendidos dentro del periodo de vigencia. Para acceder a este beneficio deberán acreditar su domicilio en la región mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Otro grupo incluido está conformado por los niños extranjeros menores de 3 años, quienes mantendrán el ingreso libre durante el periodo establecido. Asimismo, los veteranos de guerra y de la pacificación nacional podrán acceder gratuitamente, siempre que presenten la acreditación correspondiente.