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Deslizamiento de rocas bloquea acceso a Machu Picchu: turistas caminan y buses vuelven a circular

El derrumbe ocurrió la noche del último domingo cerca de Puente Ruinas. Algunos turistas optaron por continuar a pie hacia Machupicchu mientras se realizaban los trabajos de limpieza. Tras varias horas, se recuperó la circulación de buses.

Limpieza permitió restablecer el tránsito hacia Machupicchu
Limpieza permitió restablecer el tránsito hacia MachupicchuFoto: Municipalidad de Machupicchu
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Un fuerte deslizamiento de rocas registrado alrededor de las 11.00 p. m. del último domingo bloqueó la carretera Hiram Bingham y la vía férrea que conducen a Machu Picchu, a la altura del segundo túnel, antes de llegar a Puente Ruinas. El incidente generó dificultades en el traslado de turistas y residentes.

Ante la interrupción del tránsito, algunos visitantes optaron por continuar a pie hacia Machupicchu para llegar a su destino, mientras otros tuvieron que esperar la rehabilitación de las vías.

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El desprendimiento destruyó por completo el pequeño altar del Señor de Qoylluriti, ubicado en la zona afectada. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

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Nuevas condiciones para ir a Machu Picchu este 2027: horarios estrictos desde las 6 a. m., tope por hora y aforo de hasta 5.600 turistas

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Desde las primeras horas de este lunes, trabajadores de las instituciones competentes realizaron labores de limpieza y rehabilitación para retirar las rocas y recuperar la transitabilidad de ambas vías.

Tras varias horas de trabajo coordinado, se logró restablecer la circulación vehicular de los buses que trasladan pasajeros hacia la ciudadela inca, permitiendo reanudar el desplazamiento de visitantes hacia uno de los principales destinos turísticos del país.

Sin embargo, se recomienda a transportistas, operadores turísticos y visitantes respetar las indicaciones del personal encargado de la emergencia y mantener las precauciones en la zona donde ocurrió el deslizamiento.

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