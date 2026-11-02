Nuevas condiciones para ir a Machu Picchu este 2027: horarios estrictos desde las 6 a. m., tope por hora y aforo de hasta 5.600 turistas

La regulación, oficializada en la Resolución Ministerial N.º 000408-2026-MC, también establece un límite de 4.500 visitantes diarios fuera de estos periodos y circuitos organizados.

La regulación, oficializada en la Resolución Ministerial N.º 000408-2026-MC, también establece un límite de 4.500 visitantes diarios fuera de estos periodos y circuitos organizados. Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Cultura estableció nuevas disposiciones para organizar las visitas a la ciudadela inca de Machu Picchu durante 2027. La medida fija una capacidad máxima de 5.600 turistas por día en determinadas fechas de temporada alta y mantiene un límite de 4.500 visitantes diarios durante el resto del año. La regulación también contempla horarios de ingreso, distribución por circuitos y rutas, además de condiciones para la venta de entradas.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 000408-2026-MC, publicada el 31 de octubre de 2026. Según el documento, el nuevo esquema comprenderá 147 días de temporada alta, distribuidos entre enero, Semana Santa, el periodo de mayor demanda turística entre junio y noviembre y las celebraciones de fin de año. Asimismo, se estableció que el ingreso estará organizado para no superar los 800 visitantes por hora.

Video destacado ¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Machu Picchu tendrá dos aforos en 2027: conoce las fechas en las que podrán ingresar 5.600 turistas

El Ministerio de Cultura determinó que la capacidad máxima de la Llaqta de Machu Picchu será de 5.600 visitantes por día durante cuatro periodos específicos de 2027. El primero comprenderá del 1 al 3 de enero; el segundo coincidirá con Semana Santa, del 25 al 28 de marzo. También se aplicará este límite entre el 19 de junio y el 2 de noviembre, así como del 29 al 31 de diciembre.

En conjunto, estas fechas representan 147 días en los que estará permitido el ingreso de hasta 5.600 personas por jornada. Durante el resto del calendario, la capacidad máxima será de 4.500 visitantes diarios. Esta distribución responde al esquema de aforo dinámico aprobado por el sector Cultura para organizar la demanda turística y establecer condiciones de visita en función de los periodos del año.

La resolución también contempla una distribución de los cupos por circuitos, rutas, modalidades de venta y turnos de ingreso. Estas disposiciones buscan ordenar el desplazamiento de los turistas dentro del sitio arqueológico y establecer límites de acceso según las características de cada recorrido.

Ingreso desde las 6 a. m. y límite por hora: así se organizarán las visitas a la ciudadela

Una de las condiciones establecidas para 2027 es que el ingreso a Machu Picchu no podrá superar los 800 visitantes por hora. El límite está relacionado con la capacidad de transporte de la carretera Hiram Bingham, para la cual se contempla un máximo de 24 unidades vehiculares autorizadas. De esta manera, el aforo diario se distribuirá mediante horarios y circuitos de visita.

Los turistas que elijan las rutas de las montañas tendrán turnos de ingreso programados a las 6.00 a. m. y 8.00 a. m. La organización de estos horarios deberá respetar las disposiciones del reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la ciudadela inca, así como el aforo dinámico aprobado para cada temporada.