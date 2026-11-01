Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

¡Corte masivo de luz! Servicio eléctrico se interrumpe desde Trujillo hasta la zona norte del país

El corte se produjo a las 15:03 de este domingo 1 de noviembre debido a un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y afecta las líneas de transmisión, según informó la empresa estatal Enosa.

Corte de luz masivo en el norte peruano
Corte de luz masivo en el norte peruanoComposición LR
Por
google iconLa República en Google

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima (Enosa) informó a sus usuarios la interrupción imprevista del servicio eléctrico desde Trujillo hasta la zona norte del país la tarde de este domingo 1 de noviembre.

Según informó a través de sus redes sociales, un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) produjo la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte – REP y Guadalupe, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico en desde Trujillo hasta la zona norte del país, a las 15:03.

Video destacado

¡BUKELE CUADRA A KEIKO! Y AHORA NACIÓN EN PROBLEMAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Enosa se encuentra coordinando con el COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional)”, señaló la compañía.

Puedes ver

Operativo en Pataz: detienen a 20 personas e incautan arsenal de armas, municiones y explosivos en La Libertad

lr.pe

¿Qué es Enosa y a qué regiones abastece?

Enosa (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.) es una empresa pública peruana encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en el norte del país, específicamente en los departamentos de Piura y Tumbes.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Inflación en Lima supera el 5% y se aleja de la proyección del BCRP: alimentos y transporte presionan los precios

[EN VIVO] Universitario vs Atlético Grau HOY: transmisión minuto a minuto del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Canciller viajará a Rusia para gestionar la asistencia a peruanos que prestarían servicios en fuerzas armadas extranjeras

Sociedad

Canciller viajará a Rusia para gestionar la asistencia a peruanos que prestarían servicios en fuerzas armadas extranjeras

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 1 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

La cuna de atletas en Junín se moderniza: IPD anuncia renovación de la pista atlética del Estadio Huancayo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Municipalidad de SJL denuncia ante Ética a diputado Víctor Piñán por presuntamente difundir información falsa sobre la comuna

Carlos Espá viajará a Rusia para brindar asistencia a peruanos que participan en la guerra

JEE de Huancayo rechaza reelección encubierta de alcalde en San Jerónimo de Tunán