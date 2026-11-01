¡Corte masivo de luz! Servicio eléctrico se interrumpe desde Trujillo hasta la zona norte del país El corte se produjo a las 15:03 de este domingo 1 de noviembre debido a un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y afecta las líneas de transmisión, según informó la empresa estatal Enosa.

La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima (Enosa) informó a sus usuarios la interrupción imprevista del servicio eléctrico desde Trujillo hasta la zona norte del país la tarde de este domingo 1 de noviembre.

Según informó a través de sus redes sociales, un evento registrado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) produjo la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte – REP y Guadalupe, ocasionando la interrupción del suministro eléctrico en desde Trujillo hasta la zona norte del país, a las 15:03.

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“Enosa se encuentra coordinando con el COES (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional)”, señaló la compañía.

¿Qué es Enosa y a qué regiones abastece?

Enosa (Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A.) es una empresa pública peruana encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en el norte del país, específicamente en los departamentos de Piura y Tumbes.