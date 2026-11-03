Comas: un muerto y dos heridos deja explosión en presunta fábrica clandestina de pirotécnicos en Trapiche La víctima mortal fue identificada como Marco Antonio Javier Ancasi, de 61 años. El hombre se encontraba al interior del inmueble cuando se produjo el estadillo. Otras dos personas habrían resultado heridas.

Una persona fallecida y otras dos heridas dejó una explosión en una presunta fábrica clandestina de productos pirotécnicos, ubicada en la asociación Huertos de Tungasuca, en el distrito de Comas. El incidente se registró alrededor de las 11.00 a. m. de este martes 3 de noviembre y movilizó a varias unidades de emergencia.

La víctima mortal fue identificada como Marco Antonio Javier Ancasi, de 61 años. El hombre se encontraba al interior del inmueble cuando se produjo el estadillo. Otras dos personas habrían resultado heridas por el incidente, una de las cuales fue evacuada al hospital Sergio Bernales, según información preliminar.

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Un muerto y dos heridos por explosión en Comas

La emergencia fue reportada alrededor de las 11.15 a. m. en una vivienda ubicada en la Av. San Enrique con el pasaje San Juan Bautista, a la altura del Campo sintetico San jancito. Tras ello, personal de Serenazgo de Comas llegó hasta el lugar y constató que el inmueble de material noble había colapsado por una aparente deflagración provocada por material pirotécnico.