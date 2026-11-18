“Amigos de León”: más de 39.000 jóvenes participaron como voluntarios durante la visita del papa al Perú El voluntariado impulsado por la Conferencia Episcopal Peruana desplegó jóvenes en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Algunos terminaron jornadas desde la madrugada; otros estuvieron a cargo de la acogida y el orden. Ahora continuarán su labor en parroquias, colegios y universidades.

Más de 39 mil jóvenes participaron como voluntarios en la visita del papa León XIV al Perú, apoyando en tareas de logística, acogida y animación en varias ciudades del país.

Más de 39 mil jóvenes participaron como voluntarios en la visita del papa León XIV al Perú, apoyando en tareas de logística, acogida y animación en varias ciudades del país. Vicaría de la Juventud

Más de 39.000 jóvenes participaron como voluntarios durante la visita del papa León XIV al Perú. Bajo el nombre de “Amigos de León”, fueron desplegados en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa para apoyar en tareas de logística, acogida, recepción, animación, traducción y orientación de los miles de fieles que acudieron a las actividades del pontífice.

El voluntariado nació a iniciativa de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP). Según Daniel Ramos, coordinador nacional, la propuesta surgió después de una conversación en Roma con Robert Prevost, cuando todavía era cardenal. Tras su elección como papa, la iniciativa comenzó a tomar forma para acompañar su visita al país.

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Pero detrás de la cifra de miles de voluntarios están las historias de jóvenes que pasaron largas jornadas al servicio de los asistentes y que vivieron de cerca la emoción de encontrarse con el pontífice.

“He estado despierto desde las 4 de la mañana”

Williams Quindana, voluntario y catequista, llegó desde el Rímac para participar en las actividades vinculadas a la visita de León XIV. Su jornada comenzó de madrugada y continuó durante la vigilia de jóvenes. “He estado despierto desde las 4 de la mañana apoyando”, contó. El cansancio, sin embargo, quedó en segundo plano cuando pudo ver de cerca al papa.

Para Quindana, uno de los momentos más emotivos fue observar la reacción de los jóvenes durante la vigilia y los gestos de León XIV frente a la multitud. “Creo que eso vale, con solo verlo de cerca, poder ver al papa es totalmente emocionante”, relató.

El joven, que además desarrolla labores como catequista, señaló que se lleva de la experiencia el llamado del pontífice a que los jóvenes permanezcan cerca de Dios. “Muy aparte de ser voluntario, soy catequista también”, explicó. Su intención, dijo, es trasladar ese mensaje a los adolescentes con los que trabaja y recordarles que pueden buscar acompañamiento cuando atraviesan momentos difíciles.

Más de 50.000 jóvenes y una canción que marcó la vigilia

La experiencia también tuvo un significado personal para Alexandra Cornejo, quien participó en la vigilia de jóvenes en el Estadio Nacional.

Cornejo describió la jornada como “esperanzadora, motivadora y bastante cargada de emoción”. Recordó que fueron más de 50 mil jóvenes los que llegaron al estadio para reencontrarse con el pontífice y que muchos expresaron su fe a través de diferentes talentos: algunos bailaron, otros actuaron y otros participaron en las dramatizaciones.

Para ella, el momento más emocionante ocurrió cuando León XIV ingresó al estadio y recorrió la pista. En determinado momento, el pontífice quedó cerca de su tribuna.

Pero hubo otro instante que la marcó especialmente: cuando los asistentes comenzaron a cantar “Alma Misionera”, una canción que conocía desde su adolescencia, cuando participaba en el coro de una parroquia.

“Sentir que más de 50.000 personas cantaban a un solo coro, que lo cantaban con sentimiento, incluso había gente que se emocionaba, que lloraba, te hace sentir a ti también que realmente la gente siente”, relató.

Cornejo consideró que la respuesta de los jóvenes demuestra que la religiosidad no necesariamente se ha perdido entre las nuevas generaciones. “No se está perdiendo, sino más bien se está acentuando”, sostuvo.

Para ella, la presencia de León XIV en el Perú también tuvo un significado especial frente al contexto de violencia e inseguridad que atraviesa el país. Consideró que la llegada del pontífice representó para muchos jóvenes un mensaje de esperanza. “Frente a todo eso, sentir que alguien tan bueno, que alguien tan noble, realmente es como que, oye, las cosas no son tan malas”, reflexionó.

Un mensaje para jóvenes que todavía no saben qué camino seguir

La joven también destacó uno de los mensajes que más le resonaron durante la vigilia: la invitación del papa a buscar a Dios y conversar con Él cuando sea necesario.

Su reflexión estuvo vinculada a una experiencia personal de alejamiento y posterior acercamiento a la fe. Contó que, después de crecer vinculada a la religión católica, durante un periodo se apartó para conocer y explorar otras experiencias. “Por más alejado que estés o por más dudas que tú tengas de si Dios existe o no, siempre que tú llames con el corazón o siempre que tú le hables a Él con el corazón, siempre te va a responder”, señaló.

Por ello, consideró que el mensaje de León XIV puede resultar especialmente importante para los jóvenes que atraviesan dudas sobre su futuro. “Muchos chicos que han estado en la vigilia, menores, probablemente están estudiando una carrera recién universitaria, recién están ingresando a la universidad, a veces no encuentran una dirección”, explicó.

Para Cornejo, el mensaje del papa fue también una forma de decirles que no está mal no tener todas las respuestas sobre el futuro y que pueden buscar acompañamiento para encontrar su propio camino.

De la logística a la acogida: “sentí la alegría, tristeza, cólera e insultos”

No todos los testimonios estuvieron centrados únicamente en la emoción del encuentro con León XIV. Valentín, uno de los voluntarios, relató una experiencia distinta desde las labores de organización.

Primero apoyó en Logística y posteriormente en la puerta 3, donde realizó tareas de Acogida, Resguardo y Orden. Desde allí tuvo contacto directo con personas que acudieron a las actividades papales y que enfrentaron distintas dificultades durante las jornadas. “Me permitió sentir la alegría, tristeza, cólera, insultos y llanto de los hermanos discapacitados, adultos mayores, pacientes con posibles alteraciones mentales y diplomáticos/Estado, así como miembros de las FF. AA. y PNP”, relató.

El voluntario también hizo una reflexión sobre el sentido de la labor realizada durante estos días. Agradeció especialmente a quienes asumieron responsabilidades en las jornadas y consideró que el protagonismo debía estar puesto en el mensaje religioso y no en los propios voluntarios.

Asimismo, destacó el trabajo de los sacerdotes Yadir Candela y Juan Bytton, a quienes reconoció por acompañar y orientar a los jóvenes durante el despliegue. “Ver sus rostros y cuerpos agotados demuestra todo lo que siguen cargando sobre sus hombros”, señaló en referencia al trabajo de ambos sacerdotes.

“Los Amigos de León no van a dejar de existir”

La visita papal terminó el 16 de noviembre, pero el voluntariado continuará. Daniel Ramos anunció que los jóvenes regresarán a sus parroquias, diócesis, colegios, universidades y espacios pastorales para continuar con actividades de servicio y formación. “Los Amigos de León no van a dejar de existir; sin embargo, van a repotenciar sus habilidades en las parroquias, en colegios, universidades y pastorales cercanas”, afirmó.

La experiencia de estos días dejará así una red de jóvenes que no solo participó en la organización de una visita papal, sino que también tuvo contacto con miles de peregrinos y con las dificultades que surgieron durante las actividades masivas.

Para Williams, el recuerdo quedará ligado a las horas de servicio y a la posibilidad de haber visto de cerca al pontífice. Para Alexandra, a la emoción de una multitud de jóvenes cantando juntos y reencontrándose con su fe. Y para Valentín, también a las dificultades de quienes necesitaban orientación, asistencia y acompañamiento. El voluntariado que nació para recibir a León XIV busca ahora continuar más allá de los seis días de su visita al Perú.