Citas ahora son necesarias para tramitar el DNI de tus hijos: cómo reservar tu turno en Reniec y evitar colas

Los padres de familia que necesiten tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) de sus hijos menores de edad pueden programar una atención presencial mediante la plataforma virtual del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El sistema permite seleccionar una sede, así como una fecha y un horario disponibles, para realizar el procedimiento sin acudir directamente a solicitar un turno.

Para completar la reserva, el adulto responsable debe registrar sus datos personales y los del menor, además de acreditar el vínculo entre ambos durante la validación. Reniec también establece que es necesario pagar previamente el trámite del documento, pues sin ese requisito no será posible avanzar con la programación de la cita.

¿Cómo reservar una cita en Reniec para tramitar el DNI de tus hijos paso a paso?

El primer paso consiste en cancelar el importe correspondiente al trámite. El pago puede efectuarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o la plataforma Págalo.pe. En el caso de Yape, se debe generar primero un ticket desde el portal habilitado para pagos de Reniec, elegir el concepto correspondiente e ingresar un correo electrónico. Luego, el número obtenido se utiliza en la aplicación, dentro de la ruta “Yapear servicios” y la opción Reniec.

Una vez realizado el pago, el padre o la madre debe ingresar al Gestor de Citas de Reniec y seleccionar la opción para reservar una atención. Allí tendrá que completar sus datos de identificación y elegir la alternativa destinada a los menores de edad. Después de validar la información del adulto, podrá indicar que desea tramitar el DNI de su hijo, seleccionar el servicio correspondiente y escoger la oficina de atención. La plataforma solicitará un teléfono y un correo electrónico, al que enviará un código que deberá introducirse para continuar. Finalmente, tendrá que registrar el DNI del menor, validar los datos y elegir entre las fechas y horas disponibles antes de confirmar la reserva.

¿Qué sedes de Reniec permiten sacar citas para el DNI y qué personas tienen atención preferencial?

En Lima Metropolitana, las citas para trámites de DNI están disponibles en las oficinas de Áncash, Independencia, Miraflores, 06 de Agosto, Jesús María, San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho. En otras regiones, el servicio se ofrece en las sedes principales de Piura, Cusco, Huaraz, Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos, Tacna, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas y Pasco. Los usuarios pueden consultar las direcciones y los horarios específicos en el listado de oficinas publicado por la entidad.

La reserva de turno está dirigida a quienes realizarán gestiones relacionadas con el DNI, tanto menores como adultos. Sin embargo, no se exige una cita para los procedimientos de registros civiles ni para recoger un documento de identidad que ya fue emitido. Asimismo, Reniec precisa que las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas pueden acudir a realizar sus trámites de DNI sin reservar previamente, debido a que cuentan con atención preferencial.