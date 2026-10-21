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DNI electrónico gratis hasta este 25 de octubre: revisa las sedes habilitadas por Reniec en Lima y regiones

Los ciudadanos en Lima Metropolitana podrán acceder a puntos itinerantes en espacios públicos, locales comunales y agencias municipales para gestionar su DNIe sin costo.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanza una campaña gratuita del DNI electrónico hasta el 25 de octubre de 2026 en 25 regiones del Perú, incluyendo Lima.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanza una campaña gratuita del DNI electrónico hasta el 25 de octubre de 2026 en 25 regiones del Perú, incluyendo Lima.Foto: Andina/Composición LR
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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desarrolla una campaña de emisión gratuita del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) hasta el domingo 25 de octubre de 2026. La iniciativa comprende 25 regiones del Perú y forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028.

En Lima Metropolitana, la jornada contempla puntos itinerantes en espacios públicos, locales comunales y agencias municipales, entre otros lugares. Los ciudadanos interesados pueden consultar las ubicaciones habilitadas y los horarios de atención para identificar dónde se brindará el servicio durante los últimos días de la campaña.

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DNI electrónico gratis: estas son las 25 regiones incluidas en la campaña de Reniec

La iniciativa comprende departamentos de la costa, sierra y selva, además de la Provincia Constitucional del Callao. Estas son las regiones consideradas en la jornada de identificación gratuita:

  • Amazonas
  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Callao
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Loreto
  • Madre de Dios
  • Moquegua
  • Pasco
  • Piura
  • Puno
  • San Martín
  • Tacna
  • Tumbes
  • Ucayali

La campaña se desarrolla hasta el domingo 25 de octubre, en el marco del plan nacional de identidad para el periodo 2026-2028. La ubicación de los puntos de atención depende de cada localidad, por lo que Reniec recomienda revisar la información de las sedes habilitadas antes de acudir. Asimismo, hay una lista disponible de las sedes a la cual se puede acceder en el siguiente ENLACE.

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Reporte de Aportes ONP 2026: revisa tu reporte de aportes paso a paso vía web y por llamada

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DNI electrónico gratis en Lima: revisa los 15 distritos donde habrá atención

En Lima Metropolitana, Reniec instalará módulos itinerantes en lugares públicos, locales comunales y agencias municipales. La campaña llegará a los siguientes distritos:

  • Ancón
  • Carabayllo
  • Chorrillos
  • Comas
  • Independencia
  • Lima
  • Los Olivos
  • Lurigancho
  • Pachacámac
  • Puente Piedra
  • San Juan de Lurigancho
  • San Juan de Miraflores
  • Santa Rosa
  • Surquillo
  • Villa El Salvador

Para conocer la dirección exacta de cada punto y los horarios correspondientes, los ciudadanos pueden consultar el listado de sedes habilitadas difundido por Reniec para esta campaña. La revisión previa permite identificar el lugar de atención disponible en cada distrito.

La información proporcionada no detalla los grupos de edad que pueden acceder al beneficio ni los documentos requeridos para realizar el trámite. Por ello, quienes deseen obtener el DNI electrónico gratuito deben verificar las condiciones específicas mediante los canales oficiales de Reniec antes de acudir.

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