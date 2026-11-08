Papa León XIV recibiría su nuevo DNI electrónico 3.0 durante su visita al Perú El documento fue actualizado en mayo de 2025 en la Santa Sede tras un viaje de registradores peruanos a Roma. Se coordina con el Arzobispado y el Vaticano la ceremonia de entrega.

El nuevo documento mantiene el domicilio en Chiclayo del pontífice y no tiene fecha de caducidad

El nuevo documento mantiene el domicilio en Chiclayo del pontífice y no tiene fecha de caducidad Foto: composición LR

El papa León XIV tiene pendiente recibir su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0, emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La institución peruana prepara la entrega de la credencial durante la visita que el pontífice realizará al país entre el 11 y el 16 de noviembre, aunque todavía no define la fecha ni el lugar de la ceremonia.

El documento fue actualizado el 30 de mayo de 2025 en la Santa Sede, luego de que un equipo de registradores peruanos viajara a Roma para realizar trámites de identificación a ciudadanos residentes en el extranjero. La gestión también contó con la coordinación de representantes del Vaticano para atender la solicitud de Robert Francis Prevost, quien conserva la nacionalidad peruana.

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Reniec coordina la entrega del DNI electrónico 3.0 al papa León XIV

Aunque el nuevo documento ya fue emitido, su entrega todavía requiere definir algunos aspectos protocolares. El Reniec mantiene coordinaciones con el Arzobispado de Lima, el obispado de Chiclayo y el equipo de protocolo del Vaticano para establecer las condiciones del acto durante la próxima visita del pontífice.

Iván Torres, asesor principal de la institución, explicó que la solicitud fue realizar la entrega cuando León XIV regresara al Perú. En declaraciones a Exitosa Noticias, detalló que el personal de identificación pudo completar el trámite en Roma tras establecer contacto con las autoridades de la Santa Sede. Por el momento, las gestiones continúan para determinar la alternativa más adecuada para concretar la entrega.

La actualización también contempló el registro de una fotografía reciente, debido a que la imagen anterior databa de 2016. Ese año, Prevost obtuvo su primer DNI electrónico, después de haber contado con el documento de color azul que recibió tras adquirir la nacionalidad peruana.

Sumo Pontífice conserva su domicilio en Chiclayo en el registro del Reniec

Uno de los datos que permaneció sin modificaciones en la nueva identificación fue el domicilio declarado por el pontífice. A pedido de Robert Francis Prevost, el documento mantiene registrada una dirección en Chiclayo, ciudad de la región Lambayeque donde ejerció como obispo antes de ser elegido papa.

Torres confirmó que esta información fue conservada durante el procedimiento de actualización y precisó que, para efectos del registro peruano, León XIV figura como un ciudadano nacional que reside temporalmente en el Vaticano. La dirección de Chiclayo continúa formando parte de sus datos de identificación ante las autoridades nacionales.

Cabe precisar que el DNI electrónico 3.0 no tiene fecha de caducidad debido a la edad del titular. Asimismo, no está obligado a participar en los procesos electorales peruanos.