Neri Bandiera calienta la previa del Sporting Cristal vs Cienciano con contundente advertencia: “No queremos ser el pavo de la fiesta” El futbolista de Cienciano, Neri Bandiera, advirtió que el 'Papá' buscará vencer a Sporting Cristal para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Cienciano se juega mucho más que tres puntos ante Sporting Cristal. El conjunto cusqueño buscará conseguir su clasificación a la Copa Sudamericana 2027 cuando visite a los celestes por la última fecha del Torneo Clausura 2026. En la previa, el futbolista Neri Bandiera habló en el programa 'Conexión Cienciano' y dejó un contundente mensaje sobre las aspiraciones del 'Papá'.

El delantero argentino dejó en claro que Cienciano no llegará al compromiso como un simple espectador de la definición. "Sabemos que todo el mundo está mirando más a Cristal que a nosotros porque se está jugando el torneo, pero nosotros no queremos estar de paso ni ser el pavo de la fiesta, como se dice", manifestó.

Neri Bandiera calienta la previa del Sporting Cristal vs Cienciano

El futbolista de Cienciano destacó la importancia del triunfo para que el cuadro imperial vuelva a disputar una competición internacional. "Este club merece estar siempre en un evento internacional. Hay varios que no quieren que Cienciano esté, porque saben lo que significa Cienciano en una Copa Sudamericana", agregó el atacante.

Tengamos en cuenta que el cuadro imperial llega a la última jornada con 50 puntos en la tabla acumulada y necesita asegurar uno de los cupos disponibles para la próxima edición de la Copa Sudamericana. La victoria ante Sporting Cristal le permitiría encaminar su clasificación sin depender de otros resultados.

¿Cuándo se juega el partido Sporting Cristal vs Cienciano?

El decisivo duelo entre Sporting Cristal y Cienciano se realizará el domingo 22 de noviembre y dará inicio a las 3.00 p. m. (hora peruana). Los celestes también están obligados a ganar, pero dependen de otros resultados para llevarse el Torneo Clausura.