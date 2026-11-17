Will Smith es demandado por presunta agresión sexual a un ex amigo: su abogado lo niega todo Will Smith es denunciado por supuestos tocamientos indebidos en la fiesta de estreno de 'Aladdín'. El equipo legal del actor rechazó los cargos ante TMZ y anunció medidas en los tribunales.

Will Smith vuelve a colocarse en el ojo de la tormenta mediática en Hollywood tras ser blanco de una grave acusación judicial. Bilaal Salaam, quien fue amigo cercano del reconocido intérprete, interpuso una demanda por presunta agresión sexual, asegurando haber sido víctima del actor en 2019. La estrella de cine ha negado categóricamente las imputaciones.

Este nuevo escándalo legal se suma a un historial reciente de cuestionamientos contra el protagonista de 'El Príncipe del Rap' por supuestas conductas inapropiadas. Cabe recordar que, a finales de 2025, el violinista Brian King Joseph también demandó al artista y a su productora por acoso sexual y despido injustificado tras un incidente reportado en un hotel de Las Vegas en marzo de aquel año.

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Will Smith es acusado por tocamientos indebidos durante una fiesta en 2019

De acuerdo con los documentos legales revelados por el portal TMZ, el incidente se remonta al año 2019, durante la celebración por el estreno de la película 'Aladdín'. Salaam detalló que mientras grababan un video juntos, el actor realizó comentarios incómodos, pese a que intentó apartarse por vergüenza. El intérprete se le acercó para tocarle sus partes íntimas por encima de la ropa.

El denunciante afirma que logró frenar la situación tras reclamarle en el acto, lo que llevó al artista a disculparse más tarde en compañía de su esposa, Jada Pinkett Smith, justificando su proceder por el consumo de alcohol. Asimismo, la presunta víctima sostiene que el intérprete le suplicó guardar silencio para no arruinar su carrera.

La defensa de Will Smith rechaza tajantemente los cargos

Tras difundirse los detalles de la querella, el representante legal del protagonista de 'Soy leyenda' salió al frente para desmentir de forma rotunda el relato del demandante. "Esta acusación es falsa. Nunca sucedió. Durante años, Bilaal Salaam ha hecho afirmaciones escandalosas, sensacionalistas y falsas sobre Will Smith y su familia, todas las cuales han sido desestimadas o demostradas como falsas", enfatizó el abogado.

En esa misma línea, el defensor aseguró que el denunciante busca perjudicar al actor de manera sistemática con relatos sin sustento alguno, mientras que Jada Pinkett también solicitó desestimar el proceso en su contra. "Lo ha hecho una y otra vez, y cada nueva invención es más escandalosa que la anterior”, sentenció la defensa.