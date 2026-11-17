Real Madrid - Celta de Vigo: fecha, hora y canal del partido por la fecha 13 de LaLiga de España Los equipos de Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentarán en el estadio Santiago Bernabéu en uno de los duelos más llamativos de la jornada 13 de LaLiga española.

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid/Celta de Vigo/composición LR

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan en el Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid/Celta de Vigo/composición LR

Real Madrid va por el primer lugar de la LaLiga de España. El equipo dirigido por José Mourinho recibirá a Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. la 'Casa Blanca' llega a este partido tras ganar de visita 3-0 a Valencia y colocarse a solo tres puntos de Barcelona en la tabla de posiciones.

Por el lado de Celta de Vigo, igualó sin goles ante Levante en su último duelo por el campeonato español y necesita ganar para no complicarse con los últimos lugares. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Real Madrid ganó en tres oportunidades, mientras que los celestes lo hicieron en una ocasión, el restante fue un empate.

¿Cuándo juega Real Madrid - Celta de Vigo?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 21 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid - Celta de Vigo?

El encuentro inicia desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid - Celta de Vigo?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Real Madrid y Celta de Vigo por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Real Madrid - Celta de Vigo

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Real Madrid sobre Celta de Vigo.