Frente Nacional de Trabajadores CAS cuestiona pago gradual de gratificaciones y CTS

La publicación del reglamento reabre la discusión sobre el alcance de los beneficios laborales para los servidores bajo el régimen CAS | Composición LR/Frente Nacional CAS

La publicación del reglamento reabre la discusión sobre el alcance de los beneficios laborales para los servidores bajo el régimen CAS | Composición LR/Frente Nacional CAS

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El Frente Nacional de Trabajadores CAS expresó su rechazo al Decreto Supremo N.° 142-2026-EF al considerar que el reglamento establece un esquema gradual para el pago de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficios reconocidos para los trabajadores sujetos al régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Según el gremio, la gradualidad prevista en la norma retrasa el acceso pleno a estos beneficios para los servidores CAS que desempeñan funciones permanentes en distintas entidades del Estado. La organización sostiene que el reglamento modifica la forma en que se implementarán los derechos reconocidos por el Congreso mediante la Ley N.° 32563.

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La vocera del Frente Nacional de Trabajadores CAS, Mirelly Ticona, señaló que la propuesta de aplicar los beneficios de manera progresiva había sido retirada durante el debate legislativo en la Comisión de Presupuesto del Congreso, pero finalmente fue incorporada en la reglamentación aprobada por el Poder Ejecutivo.

"Rechazamos que se posterguen derechos laborales que el Congreso ya había reconocido mediante la Ley N.° 32563", afirmó Ticona.

La dirigente indicó que, desde la posición del gremio, el pago gradual de las gratificaciones y la CTS posterga el acceso efectivo a estos beneficios para los trabajadores contratados bajo el régimen CAS.

Reglamento define la aplicación de los nuevos beneficios

El régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) fue creado como una modalidad especial de contratación en el Estado y, con el paso de los años, ha sido objeto de diversas modificaciones orientadas a ampliar los derechos de sus trabajadores. Entre los cambios más recientes figura el reconocimiento de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cuya implementación requería la aprobación de un reglamento.

En ese contexto, la mencionada ley reconoció estos beneficios para los trabajadores CAS, mientras que el decreto supremo establece las disposiciones para su aplicación. Entre ellas figura un esquema de implementación progresiva que ha generado distintas interpretaciones sobre el alcance de la norma y su correspondencia con el texto aprobado por el Congreso.

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El Frente Nacional de Trabajadores CAS sostiene que la gradualidad prevista en el reglamento difiere de lo que fue aprobado durante el trámite legislativo. Por ese motivo, informó que continuará cuestionando el decreto supremo e impulsará acciones de representación sindical, además de recurrir a los mecanismos legales que considere pertinentes para sustentar su posición.

Con la entrada en vigencia del reglamento, la implementación de los nuevos beneficios para los trabajadores del régimen CAS continuará desarrollándose conforme a las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo. No obstante, la publicación de la norma mantiene abierto el debate sobre el alcance de la aplicación de la ley y las eventuales acciones que podrían presentarse en las instancias administrativas y judiciales.