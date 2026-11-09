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Sociedad

Paro de transportistas HOY EN VIVO: ¿a qué hora inicia, dónde será la concentración, qué rutas serán afectadas y qué dicen las autoridades?

Sigue minuto a minuto el desarrollo de la movilización convocada para este martes y entérate cómo afecta la movilidad en la ciudad. Mantente informado sobre las incidencias con nuestra cobertura completa.

Paro de transporte 10 de noviembre
Paro de transporte 10 de noviembre | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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Un paro de transporte público fue convocado para este martes 10 de noviembre en Lima Metropolitana. La movilización sumará a más de 50 empresas que exigen acciones frente a la extorsión y los ataques contra el sector, según informó la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra). Sigue el minuto a minuto de la jornada de protesta en esta nota.

Paro de transportistas HOY EN VIVO

05:35
10/11/2026

¿Qué líneas de buses no circularán este martes 10 de noviembre?

Anitra no ha oficializado la lista de empresas que dejarán de trabajar este martes 10 por la movilización convocada contra la inseguridad; sin embargo, su presidente Martín Valeriano confirmó a La República que la medida será acatada por compañías con buses que cubren rutas de Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y Ate.

05:05
10/11/2026

¿Dónde y a qué hora será la concentración del paro de transportistas este 10 de noviembre?

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, informó que la concentración está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac. El punto está ubicado a la altura del paradero Acho de la concurrida avenida Vía de Evitamiento, la cual conecta diversos distritos de la capital.

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