¿Habrá clases virtuales por el paro de transporte del martes 10 de noviembre? Esto dice el Minedu La movilización, convocada para este martes a las 7.00 a. m., podría dificultar el desplazamiento de ciudadanos en la capital. Conoce las últimas disposiciones brindadas por el sector frente a la protesta.

Un nuevo paro del transporte público fue convocado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) para este martes 10 de noviembre de 2026. La medida, a la que sumarían más de 50 empresas, busca exigir medidas ante las extorsiones y los ataques contra el sector.

Frente a esta convocatoria, que podría complicar el desplazamiento de ciudadanos en la capital, surgen preguntas sobre si las clases en centros de estudios de Lima Metropolitana se desarrollarán con normalidad o tendrán algún cambio excepcional por la jornada de protesta. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

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¿Habrá clases virtuales por el paro de transportistas del martes 10 de noviembre?

El Ministerio de Educación (Minedu) no ha informado por el momento que se suspenderán las clases presenciales en colegios públicos debido al paro de transportistas del 10 de noviembre. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) tampoco ha emitido un comunicado al respecto.

Fuentes de La República informaron que representantes del sector continúan evaluando a estas horas de la noche si debería aplicarse una modificación en la modalidad de las clases ante la movilización de un sector de transportistas; sin embargo, por ahora no se conoce un pronunciamiento oficial.

¿Dónde será la concentración del paro y qué líneas se sumarían?

El presidente de Anitra, Martín Valeriano, informó que la concentración está prevista para las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, en el distrito del Rímac. El punto está ubicado a la altura del paradero Acho de la concurrida avenida Vía de Evitamiento, la cual conecta diversos distritos de la capital.

Anitra no ha oficializado la lista de empresas que dejarán de trabajar este martes 10 por la movilización convocada contra la inseguridad; sin embargo, su presidente confirmó a La República que la medida será acatada por compañías con buses que cubren rutas de Lima Norte, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y Ate.