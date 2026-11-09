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Paro de transporte: estas universidades e institutos tendrán clases virtuales este 10 de noviembre

Varios centros de estudios trasladarán sus clases a la modalidad remota, mientras que otros anunciaron facilidades a sus alumnos debido a las dificultades que podrían tener en su desplazamiento.

Paro de transporte 10 de noviembre
Paro de transporte 10 de noviembre | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El paro de transporte convocado para este martes 10 de noviembre en Lima Metropolitana llevó a varios centros de estudios públicos y privados a anunciar modificaciones en sus clases. La movilización sumará a más de 50 empresas del rubro y podría dificultar el traslado de los ciudadanos.

Según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), la concentración del paro será a las 7.00 a. m. en los alrededores de la plaza de Acho, y reunirá a trabajadores que cubren diversas rutas de Lima Norte, Lima Sur, y algunos distritos de Lima Este, como San Juan de Lurigancho y Ate.

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¿Qué universidades e institutos tendrán clases virtuales este martes 10 de noviembre?

Ante el anuncio del paro, la Universidad César Vallejo dispuso que las clases presenciales programadas para el martes 10 de noviembre se desarrollen de manera virtual en sus campus de Ate, Callao, Lima Centro, Lima Este y Los Olivos.

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La medida también será aplicada por la Universidad Ricardo Palma, la Universidad Privada del Norte (UPN), la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM) y el instituto de inglés Británico.

Disponen medidas de flexibilidad para estudiantes

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que brindará flexibilidad y tolerancia en los horarios de ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo que puedan verse afectados por las dificultades de traslado debido al paro.

Una medida similar anunciaron la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, quienes pidieron a sus docentes tener tolerancia ante posibles retrasos.

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